Google

Google continua a rinnovare in profondità la sua app su Android, e dopo le novità su Search Live e Lens, tocca ora alla ricerca vocale ricevere un importante restyling grafico e sonoro. La funzione, rimasta sostanzialmente invariata per anni, si prepara a salutare i quattro iconici puntini colorati che si muovevano a onde durante il dettato, introducendo un look più moderno e coerente con la nuova identità visiva del colosso di Mountain View.

Un nuovo design ispirato a Gemini

La nuova interfaccia della ricerca vocale sostituisce i classici puntini con un arco animato che si illumina seguendo la voce dell’utente. L’effetto visivo richiama quello dell’AI Mode di Gemini, con sfumature dinamiche e un’illuminazione gradiente che cambia intensità a seconda del tono e del ritmo del parlato.

Scompare anche l’animazione del globo, rimpiazzata da una scritta più chiara e immediata: “Riproduci, Canta, Fischietta” (Play, Sing, Hum), che funge da scorciatoia per la ricerca musicale tramite voce. L’obiettivo è offrire un’esperienza più intuitiva e armonizzata con il nuovo linguaggio visivo di Google, basato su linee morbide, colori sfumati e interazioni fluide.

Suoni rinnovati e coerenza con l’AI Mode

Anche l’aspetto sonoro è stato aggiornato: il suono di attivazione del microfono e quello di chiusura sono stati sostituiti con lo stesso audio utilizzato in Gemini, rendendo così l’esperienza più coerente tra le varie funzioni dell’ecosistema Google. La ricerca vocale è tutt’altro che obsoleta: nonostante l’espansione dell’intelligenza artificiale conversazionale, Google riconosce che molti utenti continuano a preferire i comandi vocali diretti per cercare informazioni, aprire app o eseguire azioni rapide. Questo aggiornamento segna quindi una sorta di “ponte” tra la Ricerca classica e l’AI Mode, integrando elementi di design condivisi ma mantenendo la semplicità della dettatura tradizionale.

L’eredità di Search Live e il nuovo linguaggio visivo di Google

Il restyling si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento grafico che coinvolge tutte le interfacce principali dei servizi di ricerca. Dopo l’arrivo di Search Live con interfaccia flottante e i recenti aggiornamenti di Google Lens, l’azienda sta uniformando l’esperienza visiva delle sue applicazioni, abbandonando il minimalismo statico in favore di animazioni espressive e ambienti più interattivi. È un passo che mira a umanizzare l’interazione con l’AI, rendendo le risposte e le funzioni vocali più “vive” e naturali, sia sullo smartphone che sui dispositivi con Gemini integrato.