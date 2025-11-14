Iliad, ritornano le promo Giga 200 e Giga 250

Da qualche giorno sono terminate le offerte della gamma TOP dell’operatore telefonico Iliad. Al loro posto, però, l’operatore ha deciso bene di far tornare alcune delle sue offerte di rilievo. Si tratta delle offerte denominate Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Entrambe le offerte rimarranno a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione.

Iliad, ritornano le offerte della gamma Giga, Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250

A partire dalla giornata dello scorso 13 novembre 2025, l’operatore telefonico Iliad ha fatto ritornare due delle sue super offerte mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla gamma Iliad Giga 200 e Iliad Giga 250. Secondo quanto è emerso, queste offerte rimarranno a disposizione degli utenti fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore. In questo modo, gli utenti potranno avere a disposizione due super offerte per passare a Iliad. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Iliad Giga 200 : include fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a 9,99 euro al mese.

Iliad Giga 250: include fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. L'offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a 11,99 euro al mese.

Continuerà ad essere disponibile all’attivazione anche un’altra offerta dell’operatore della gamma Giga, ovvero Iliad Giga 150. Quest’ultima include: