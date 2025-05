Fitbit Labs lancia Medical Record Navigator: l’AI che aiuta a comprendere i referti medici

Fitbit continua a spingere sull’innovazione nel campo del benessere psicofisico. E lo fa con una novità interessante: Medical Record Navigator. Una funzione sviluppata per facilitare la comprensione dei referti medici tramite l’uso dell’intelligenza artificiale. Dopo aver introdotto il programma di sonno personalizzato, Fitbit ora amplia la sua offerta. Questa volta lo fa con uno strumento che vuole semplificare l’interpretazione dei risultati degli esami. Come analisi del sangue e test delle urine. L’obiettivo di questa funzione è renderli più chiari a tutti. Un passo importante per migliorare la gestione della salute personale.

Con Fitbit Labs arrivano anche Symptom Checker e Unusual Trends

Medical Record Navigator funziona caricando un referto medico. Questo può essere in formato PDF o immagine. L’intelligenza artificiale analizza i dati contenuti nel referto, come valori, unità di misura e intervalli di riferimento. Poi restituisce un riepilogo chiaro e semplice da comprendere. Il sistema evidenzia eventuali valori anomali, spiegandone il significato in modo semplice e chiaro. È importante sottolineare che questa funzione ovviamente non sostituisce il consulto di un medico. L’obiettivo è solo quello di offrire un supporto alla comprensione dei dati. Si rende il processo di lettura dei referti meno complesso.

Fitbit Labs sta preparando altre due nuove funzionalità. Symptom Checker e Unusual Trends. La prima consentirà agli utenti di descrivere sintomi fisici come stanchezza o mal di testa. Si riceveranno risposte personalizzate per determinare se è necessario approfondire la causa del problema o consultare un medico. L’AI porrà domande per raccogliere informazioni. In base alle risposte, darà suggerimenti utili su come procedere.

La seconda funzionalità si concentrerà sull’individuazione di eventuali anomalie nei dati di salute. Sarà capace di monitorare i parametri come la frequenza cardiaca e la respirazione durante il sonno.

Unusual Trends è progettato per capire quali sono i valori normali per ciascuna persona. Questa funzione potrebbe essere utile per individuare segnali di malattia o per monitorare eventuali cambiamenti improvvisi nella salute.