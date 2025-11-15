Ad
mercoledì, Novembre 19, 2025
mercoledì, Novembre 19, 2025
AndroidNews

Huawei aggiorna Watch D2 con HarmonyOS 6, mentre Watch 4 Pro riceve patch di sicurezza

Il sistema operativo di nuova generazione arriva sullo smartwatch Huawei con misurazione della pressione, mentre il modello premium si limita a un update di stabilità.

scritto da Manuela Poidomani 2 Minuti lettura
Huawei

Huawei continua a lavorare sul perfezionamento dei propri dispositivi indossabili. E proprio in queste ore, ha avviato la distribuzione di nuovi aggiornamenti per Watch D2 e Watch 4 Pro. Tuttavia, le novità non sono per niente simili. Il primo riceve un importante upgrade di sistema con l’arrivo di HarmonyOS 6. Mentre il secondo si limita a un aggiornamento che riguarda la sicurezza.

Huawei Watch 4 Pro: aggiornamento minore con le patch di ottobre

Per Huawei Watch D2, l’update rappresenta una svolta interessante. Il firmware, che p stato identificato con la versione 6.0.0.12 e dal peso di circa 47 MB, porta sullo smartwatch funzioni evolute. Tutte dedicate alla salute e al benessere. Oltre a miglioramenti grafici e di stabilità. Tra le novità più rilevanti spicca il nuovo quadrante HealthMate. Che è capace di mostrare in tempo reale i dati relativi al battito cardiaco, alla pressione e ad altri parametri vitali. Arriva inoltre un sistema di promemoria per la misurazione della pressione sanguigna. Questo consente di impostare degli orari regolari per tenere sotto controllo i valori. Anche l’app del battito cardiaco si arricchisce. Ora include la Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV). Animazioni di misurazione più fluide. E anche grafici dettagliati sulle fasi di allenamento e recupero. Il tutto è accompagnato da un’interfaccia più chiara e moderna. Pensata proprio per un monitoraggio quotidiano più preciso.

Situazione diversa per Huawei Watch 4 Pro. Che in queste ore riceve il firmware 4.3.0.607, dal peso di circa 435 MB. In questo caso, l’update si limita a introdurre le patch di sicurezza di ottobre 2025. Senza quindi le nuove funzioni o le modifiche visibili all’interfaccia. Si tratta di un aggiornamento di manutenzione. Che è mirato a migliorare la stabilità generale del sistema e a risolvere delle potenziali vulnerabilità.

Per chi possiede uno dei due smartwatch, è possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento aprendo l’app Huawei Health sullo smartphone collegato. E poi selezionale la scheda del dispositivo e poi la voce Aggiornamento firmware > Verifica aggiornamenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

Determinazione, passione ed entusiasmo sono i tre aggettivi che mi contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Laureata in Linguaggi dei media e con un Master in Critica Giornalistica, ho intrapreso un percorso nel mondo della comunicazione, maturando competenze specifiche oltre che di media marketing. Sono una conduttrice televisiva, speaker radiofonica, sono stata autrice dei miei stessi programmi e scrivo di tutto e di più da quando ne ho memoria. Ho svolto corsi di teatro, canto, danza e recitazione e ho praticato per dieci anni pattinaggio artistico di gruppo a livello agonistico, partecipando a competizioni nazionali ed europee.