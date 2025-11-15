Huawei continua a lavorare sul perfezionamento dei propri dispositivi indossabili. E proprio in queste ore, ha avviato la distribuzione di nuovi aggiornamenti per Watch D2 e Watch 4 Pro. Tuttavia, le novità non sono per niente simili. Il primo riceve un importante upgrade di sistema con l’arrivo di HarmonyOS 6. Mentre il secondo si limita a un aggiornamento che riguarda la sicurezza.

Huawei Watch 4 Pro: aggiornamento minore con le patch di ottobre

Per Huawei Watch D2, l’update rappresenta una svolta interessante. Il firmware, che p stato identificato con la versione 6.0.0.12 e dal peso di circa 47 MB, porta sullo smartwatch funzioni evolute. Tutte dedicate alla salute e al benessere. Oltre a miglioramenti grafici e di stabilità. Tra le novità più rilevanti spicca il nuovo quadrante HealthMate. Che è capace di mostrare in tempo reale i dati relativi al battito cardiaco, alla pressione e ad altri parametri vitali. Arriva inoltre un sistema di promemoria per la misurazione della pressione sanguigna. Questo consente di impostare degli orari regolari per tenere sotto controllo i valori. Anche l’app del battito cardiaco si arricchisce. Ora include la Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV). Animazioni di misurazione più fluide. E anche grafici dettagliati sulle fasi di allenamento e recupero. Il tutto è accompagnato da un’interfaccia più chiara e moderna. Pensata proprio per un monitoraggio quotidiano più preciso.

Situazione diversa per Huawei Watch 4 Pro. Che in queste ore riceve il firmware 4.3.0.607, dal peso di circa 435 MB. In questo caso, l’update si limita a introdurre le patch di sicurezza di ottobre 2025. Senza quindi le nuove funzioni o le modifiche visibili all’interfaccia. Si tratta di un aggiornamento di manutenzione. Che è mirato a migliorare la stabilità generale del sistema e a risolvere delle potenziali vulnerabilità.

Per chi possiede uno dei due smartwatch, è possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento aprendo l’app Huawei Health sullo smartphone collegato. E poi selezionale la scheda del dispositivo e poi la voce Aggiornamento firmware > Verifica aggiornamenti.