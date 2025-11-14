Fastweb Mobile: in arrivo nuovi aumenti

Il mese di dicembre 2025 segnerà una nuova tappa nella revisione dei piani tariffari per il settore mobile. Fastweb ha comunicato l’avvio di un aggiornamento dei prezzi per alcune offerte. Con un incremento compreso tra 1 e 2 euro al mese. L’azienda motiva la decisione con la necessità di garantire una qualità di rete elevata e servizi in linea con le aspettative dei clienti. Proseguendo così un percorso di adeguamento già avviato nei mesi scorsi. Gli utenti coinvolti riceveranno una notifica via SMS contenente l’indicazione precisa dell’aumento applicato alla propria utenza. L’informazione è disponibile anche all’interno dell’area clienti MyFastweb, nella sezione “Gestisci offerta”. Secondo quanto comunicato dall’operatore, l’adeguamento potrà essere accompagnato in alcuni casi da un aumento dei GIGA inclusi. Una compensazione parziale per il rincaro annunciato.

Fastweb Mobile: ecco i dettagli relativi all’aumento

L’operatore ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione dedicata alle informazioni per la clientela, l’elenco completo dei pacchetti soggetti alla modifica contrattuale. Tra cui figurano Fastweb Mobile, Mobile Plus, Mobile Light, NeXXt Mobile e altre versioni dei piani Mobile e Voce. La rimodulazione coinvolge quindi un numero significativo di abbonati, toccando sia offerte voce sia piani dati.

In conformità con la normativa vigente, Fastweb riconosce ai clienti interessati il diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Il termine per esercitare tale facoltà è fissato all’1 febbraio 2026. Il recesso può essere effettuato in tre modalità: inviando una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it con allegata copia del documento d’identità e la dicitura “modifica delle condizioni contrattuali” come causale. Recandosi in un negozio Fastweb, oppure direttamente tramite l’area clienti MyFastweb. Per chi ha in corso rateizzazioni legate a dispositivi o servizi, resta la possibilità di continuare i pagamenti anche dopo la chiusura del contratto o di saldare in un’unica soluzione.

Resta da capire se il miglioramento promesso da Fastweb in termini di qualità e copertura saprà giustificare, agli occhi degli utenti, l’ennesimo aumento nei costi della telefonia mobile.