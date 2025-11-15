Vodafone PRO: 250 Giga e 5G a 11,95€ al mese senza sorprese

Se stai cercando un’offerta mobile che non ti faccia mai sentire il peso dei giga finiti o delle tariffe extra, Vodafone prova a cambiare le regole del gioco. Con Vodafone PRO, paghi 11,95 euro al mese e ricevi una SIM che ti porta in 5G con fino a 250 Giga, minuti illimitati e 200 SMS. Non è solo un pacchetto: è pensato per chi vuole navigare, chiamare e restare sempre connesso senza pensieri, anche quando viaggia in Europa. E se sei tra quelli che non amano perdere tempo con la burocrazia, l’attivazione costa solo 10 euro e la spedizione della SIM è gratis.

Rete 5G premiata e giga abbondanti: Vodafone PRO pensa a tutto

La forza di questa offerta sta anche nei dettagli pratici. Per esempio, hai 45 Giga da usare in UE, Svizzera e Regno Unito, e in caso di esaurimento del credito residuo, Vodafone ti garantisce continuità di servizio fino a 48 ore. Questo significa che non resti mai senza connessione o possibilità di chiamare. In più, la segreteria telefonica e il servizio di recall ti permettono di ascoltare i messaggi e sapere quando è il momento giusto per richiamare. Puoi scegliere tra SIM fisica o eSIM, adattandoti così al tuo device senza complicazioni.

Vodafone non punta solo alla quantità di dati, ma anche alla qualità della connessione. Secondo test indipendenti, è stata premiata da Ookla®, Opensignal e nPerf come rete 5G più veloce in Italia, con migliori performance di navigazione, download, upload e latenza. Non è una promessa teorica: sono dati reali raccolti tra gli utenti, che confermano come la rete Vodafone riesca a supportare attività ad alta intensità di dati, dallo streaming alla smart home, fino al lavoro da remoto.

E non è tutto. Se attivi Vodafone PRO insieme a un’offerta Fastweb Energia Flat, puoi approfittare di uno sconto di 18 euro, mentre l’addebito automatico ti libera completamente dal pensiero delle ricariche. Ogni volta che il tuo credito scende sotto i 5 euro, Vodafone ricarica automaticamente 5 euro, evitando brutte sorprese e interruzioni del servizio.

Insomma, Vodafone PRO si propone come un pacchetto completo: connessione stabile, giga abbondanti, vantaggi per i viaggi e strumenti intelligenti per gestire credito e comunicazioni. Non è solo un’offerta mobile: è pensata per chi vuole muoversi senza limiti, restare connesso in ogni momento e sfruttare al massimo il 5G, senza preoccupazioni.