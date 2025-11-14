Xiaomi 15, offerta da pazzi su Amazon: il nuovo prezzo è IMBATTIBILE

Xiaomi 15 è sicuramente uno dei modelli di maggiore successo e di interesse commerciale da parte di tutti i consumatori che al giorno d’oggi sono alla ricerca della migliore soluzione su cui fare affidamento, volendo cercare di spendere relativamente poco, ma nel contempo godere di prestazioni da vero e proprio top di gamma. La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questo periodo vi lascerà davvero di stucco.

Il modello attualmente in offerta è stato lanciato verso la fine del 2024, offre un display sufficientemente ampio: 6,36 pollici di diagonale, è un LTPO OLED con risoluzione di 1200 x 2670 pixel, alle cui spalle trova posto una definizione che porta a una densità di 460 ppi, passando anche per refresh rate variabile fino a 120Hz e oltre 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è decisamente di tutto rispetto, difatti nella parte posteriore sono presenti tre sensori, tutti da 50 megapixel: principale, ultragrandangolare e teleobiettivo 2x.

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Il processore è a tutti gli effetti il top di gamma del periodo, essendo il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con una frequenza di clock abbassata leggermente, difatti raggiunge 4,32GHz (invece che i canonici 4,47GHz), al cui fianco è comunque posizionata la sempre ottima GPU Adreno 830, con 16GB di RAM e memoria interna variabile (ma non espandibile).

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Xiaomi 15, la promozione Amazon è incredibile

Gli utenti che oggi vogliono spendere relativamente poco sull’acquisto di Xiaomi 15 possono finalmente farlo, è disponibile una promozione più unica che rara che porta il valore finale dell’ordine a soli 759,90 euro, sempre considerando la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (disponibili anche 12/512 e 16/512GB). Acquistatelo subito qui, ricordandovi della garanzia legale della durata di 24 mesi ed il suo essere sbrandizzato.