Amazon shock: oggi sconto folle sul Samsung Galaxy S25 Edge

Una promozione assolutamente da non perdere è disponibile in questi giorni su Amazon, e promette la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S25 Edge pagandolo quasi 300 euro in meno del listino originario. Occasione imperdibile per riuscire ad assicurarsi un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dalle specifiche tecniche che l’azienda ha deciso di integrare al suo interno.

Disponibile sul mercato dagli inizi del 2025, il prodotto in questione è caratterizzato da dimensioni nettamente inferiori rispetto agli standard del periodo, essendo comunque da 163 grammi di peso e soli 5,8 millimetri di spessore. E’ facilissimo da trasportare ovunque vogliate, nella tasca dei pantaloni, o semplicemente in un marsupio, pur non disdegnando la presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1440 x 3120 pixel, è un Dynamic AMOLED 2X con 513 ppi, protezione Gorilla Glass Victus 2 e refresh rate a 120Hz.

Il processore non potrebbe essere migliore, è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che riesce a estendersi fino a 4,47GHz, passando anche per la GPU Adreno 830 e una configurazione che si completa con la presenza di 12GB di RAM.

Amazon, la promozione di oggi sul Samsung Galaxy S25 Edge è assurda

Nessuno si sarebbe effettivamente mai aspettato di poter spendere solamente 639,90 euro per l’acquisto del Samsung Galaxy S25 Edge, un risparmio non da poco se considerate che il listino iniziale, per la variante in oggetto da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, è di 999 euro. Effettuate subito l’ordine qui.

Il consumatore si ritrova ad avere tra le mani un prodotto completamente sbrandizzato, con garanzia legale della durata di 24 mesi, e la completa copertura di ogni difetto di fabbrica, non i danni accidentali causati durante l’utilizzo stesso.