Xiaomi 17 Ultra: l’azienda punta tutto sulla fotografia?

Nel panorama sempre più competitivo degli smartphone di fascia alta, la fotografia continua a rappresentare il terreno su cui i produttori misurano la propria capacità d’innovazione. In tale contesto, Xiaomi prepara il debutto del suo prossimo top di gamma, il modello 17 Ultra, atteso in Cina entro la fine dell’anno. Le prime informazioni tecniche, diffuse dal leaker Digital Chat Station, indicano un progetto ambizioso, orientato a ridefinire gli standard dell’imaging mobile attraverso una combinazione di hardware avanzato e nuove soluzioni di gestione della luce. Oltre il comparto fotografico, il dispositivo presenterà un display ad alte prestazioni e una batteria di grande capacità. Mentre sotto la scocca si attende un chip Qualcomm di ultima generazione, Il design, secondo le prime anticipazioni, riprenderà quello della serie 17 Pro, ma con un modulo fotografico circolare di dimensioni più ampie.

Xiaomi 17 Ultra: ecco i dettagli emersi sul prossimo dispositivo

La novità più rilevante riguarda l’introduzione della tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) nel sensore principale. Tale sistema consente ai pixel di trattenere una maggiore quantità di elettroni durante l’acquisizione dell’immagine. Riducendo il rischio di sovraesposizione nelle scene più luminose. In termini pratici, LOFIC agisce come una sorta di “serbatoio aggiuntivo” per la luce, permettendo al sensore di restituire dettagli più puliti e una gamma dinamica ampliata. L’obiettivo principale, dotato di apertura f/1,6 e con apertura effettiva f/4,5, promette risultati di alto livello. Ciò anche in condizioni di illuminazione complessa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Infine, il comparto fotografico del nuovo Xiaomi sarà completato da una fotocamera tele da 200 MP, basata su sensore Samsung ISOCELL HPE. Con obiettivo periscopico e apertura effettiva f/8,6. Xiaomi integrerà, inoltre, un sistema di stabilizzazione ottica “full-lens”. Il quale è stato progettato per migliorare la precisione delle riprese e mantenere la nitidezza anche durante i movimenti più rapidi. Completano la dotazione un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (Samsung ISOCELL JN5) e una fotocamera frontale da 50 MP (OmniVision OV50M).