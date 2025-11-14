Torna in Very Mobile anche a novembre con ben 200 GB al mese

Anche per il mese di novembre 2025, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti di tornare attivando un’offerta di rete mobile davvero eccezionale. Si tratta della suoneria offerta nota con il nome di Very 4,99 200 Giga. Quest’ultima era già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora è tornata nuovamente disponibile all’attivazione. L’operatore sta invitando i suoi ex clienti ad attivarla tramite dei codici coupon.

Torna in Very Mobile anche a novembre con la super promo con 200 giga

Anche a novembre alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale potranno tornare attivando una super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta nota con il nome di Very 4,99 200 Giga. Anche questa volta l’operatore ha anche deciso di offrire gratuitamente non uno ma addirittura due mesi di rinnovo. L’offerta è di nuovo proposta agli ex clienti con una nuova campagna sms. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Ripensaci! Se torni da noi entro il 23/11 ti aspettano 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese PER SEMPRE con 2 mesi omaggio. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni, e per approfittarne, utilizza il codice coupon […] su verymobile.it/promo-499f o nei negozi Very.

Come è possibile notare dal messaggio, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta in questione tramite dei codici coupon. L’ultima data disponibile è il 23 novembre 2025. Tuttavia, si tratta di messaggi personalizzati da utente ad utente.

Con Very 4,99 200 Giga, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare. Gli utenti potranno anche utilizzare minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a soli 4,99 euro al mese, con i primi due mesi offerti dall’operatore.