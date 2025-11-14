Truffe spoofing: clonati anche gli smartphone dei Carabinieri

Di recente, si sta osservando un aumento preoccupante dei tentativi di truffa bancaria. Il fenomeno si caratterizza per la combinazione di due strumenti apparentemente innocui. Un messaggio SMS proveniente dal canale usato abitualmente dalla banca e una telefonata che sembra arrivare dalle forze dell’ordine. Separati, ciascuno di tali elementi potrebbe sembrare legittimo; insieme, però, creano uno scenario altamente ingannevole. L’utente riceve un SMS che segnala un presunto bonifico sospetto in uscita dal proprio conto. La notifica appare credibile perché utilizza il canale ufficiale della banca. Quest’ultimo genera allarme e urgenza. Subito dopo, una persona contatta la vittima al telefono, presentandosi come un rappresentante dei Carabinieri. Attraverso la tecnica dello spoofing, il numero visualizzato sul display corrisponde effettivamente a quello del comando provinciale di Genova. Aumentando ulteriormente la percezione di autenticità.

Nuova truffa spoofing coinvolge anche i Carabinieri

Durante la conversazione, l’interlocutore adotta un tono rassicurante, ma autorevole. In tale occasione, suggerisce che l’unico modo per bloccare l’operazione sospetta è trasferire immediatamente i fondi su un cosiddetto “conto sicuro”, indicato dagli stessi truffatori. Ci sono casi in cui le vittime vengono addirittura convinte a recarsi personalmente in filiale per eseguire il bonifico, credendo di mettere al riparo i propri risparmi. In realtà, il denaro viene trasferito nelle mani dei truffatori.

Le autorità ricordano con fermezza che non vengono mai richiesti, in tal modo, trasferimenti di denaro. Inoltre, è fondamentale non fornire codici, password o altre informazioni sensibili. La prevenzione passa quindi da azioni semplici ma efficaci: non fornire mai dati personali al telefono, interrompere la chiamata in caso di sospetto, contattare la propria banca tramite numeri ufficiali e segnalare l’episodio.

Tali episodi sottolineano come le truffe digitali si evolvano costantemente, combinando tecnologia e abilità psicologica. In un contesto in cui le comunicazioni elettroniche sono pervasive, la prudenza e la verifica attenta diventano strumenti essenziali per proteggere i propri risparmi. Comprendere il meccanismo delle truffe e adottare comportamenti consapevoli rappresenta non solo una tutela economica, ma anche un passo verso una maggiore sicurezza digitale.