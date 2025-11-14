Ecovacs si prepara al Black Friday: tantissimi sconti fino al 55% sono in arrivo

ECOVACS, realtà consolidata nel segmento di mercato relativo alla produzione di robot lavavetri e aspirapolvere, ma anche di tosaerba, inizia a prepararsi al Black Friday, il periodo più intenso e ricco di sconti dell’anno, con tantissimi prezzi bassi tra cui gli utenti potranno scegliere. Tutti i prezzi che andremo a raccontarvi sono validi per ogni utente che si collegherà agli store linkati entro le 23:59 del 1° Dicembre 2025, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Le offerte già attive

In questi giorni sono già disponibili sconti molto interessanti sui migliori prodotti, come ECOVACS DEEBOT T80 OMNI, robot aspirapolvere/lavapavimenti di fascia medio-alta, con intensità di pressione di lavaggio di 3700 Pa e velocità di rotazione di 200 giri al minuto, in vendita con la stazione OMNI inclusa in confezione, a soli 499 euro su MediaWorld (invece che 1099 euro). Spostando l’attenzione su un modello più basic, ma di recentissima commercializzazione, l’occhio cade sul bellissimo ECOVACS DEEBOT Mini, un robot aspirapolvere/lavapavimenti con potenza di aspirazione di 9000 Pa, dotato di un design iconico, moderno e giovanile, nonché di tutte le migliori tecnologie di ECOVACS : ZeroTangle 2.0, TrueMapping 2.0 e altre. Il suo prezzo di vendita sarebbe di 499 euro, ma solamente in questo periodo può essere vostro su Amazon a soli 299 euro.

Volete lavare i vetri senza troppa fatica? Allora potete pensare di acquistare ECOVACS WINBOT Mini, un robot lavavetri dal design compatto con doppi ugelli con spruzzo ultrasonico e sistema di protezione a 9 fasi, che oggi può essere vostro su Amazon a 249 euro (contro i 299 euro previsti in origine di listino).

Le offerte ECOVACS in arrivo al Black Friday

Quanto vi abbiamo raccontato è solamente un antipasto, comunque molto appetitoso, di ciò che vi aspetterà al Black Friday. Sono davvero tantissimi i prodotti che saranno in promozione, ad esempio potrete acquistare ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone (il primo robot aspirapolvere con tecnologia PowerBoost, integrando anche OZMO Roller 2.0, TruEdge 3.0, ma soprattutto il primo al mondo con la stazione OmniCyclone), DEEBOT X9 PRO OMNI (il dispositivo che combina il lavaggio con rullo OZMO ROLLER con l’aspirazione fino a 16’600 Pa con tecnologia BLAST), DEEBOT T80 OMNI (il prodotto che porta il rullo OZMO ROLLER per la prima volta nella serie T), per poi scendere verso il DEEBOT T50 (bestseller degli ultimi tempi, caratterizzato da un design ultraslim, solo 81 millimetri di spessore, tecnologia ZeroTangle e TruEdge, oltre alla stazione OMNI).

Gli utenti invece alla ricerca di un device per il lavaggio dei vetri, potranno anche fare affidamento sul WINBOT W2S OMNI, il primo a risolvere il problema della pulizia degli angoli, con la tecnologia TruEdge, integrando anche protezione a 12 stadi e tecnologia WIN-SLAM 4.0. Volete invece un tosaerba? ECOVACS ha pensato anche a voi con il GOAT A1600, un robot tagliaerba senza filo con potenza di 100W, ricarica rapida e copertura fino a 1600 metri quadrati.

Le premesse ci sono davvero tutte, ora non ci resta che attendere il Black Friday, per scoprire nel dettaglio quali saranno i prezzi effettivi di vendita e gli sconti applicati.