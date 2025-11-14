truffe online

Le truffe online si evolvono a ritmo serrato, e Google, attraverso il suo team Trust & Safety, ha pubblicato un nuovo avviso ufficiale per aiutare utenti e aziende a riconoscere e prevenire i principali raggiri del momento. Il report, che raccoglie i dati dei ricercatori di sicurezza di Mountain View, conferma una tendenza allarmante: l’intelligenza artificiale viene ormai usata anche dai truffatori, che la impiegano per rendere i loro schemi più convincenti, scalabili e difficili da individuare.

Le nuove truffe più pericolose secondo Google

1. False offerte di lavoro

Tra i raggiri più diffusi spiccano le truffe occupazionali: annunci sponsorizzati, email o messaggi social che imitano aziende reali, spesso accompagnati da finti colloqui video per rubare dati personali o installare malware. Molti truffatori chiedono pagamenti anticipati per “corsi” o “registrazioni”, che non portano a nessuna assunzione.

Google invita a ricordare una regola semplice: nessuna azienda seria chiede denaro per offrire un lavoro. Verificare sempre il dominio dell’email e non scaricare file non ufficiali è fondamentale.

2. Estorsioni tramite recensioni negative

Crescono anche i casi di review bombing con ricatto, una forma di estorsione digitale in cui falsi utenti pubblicano recensioni negative e poi chiedono un pagamento per rimuoverle. Google ha introdotto nuovi strumenti di segnalazione diretta per le aziende, che possono così bloccare i tentativi di estorsione più rapidamente. La raccomandazione è chiara: non pagare mai il riscatto e conservare ogni prova (email, screenshot, messaggi) per le autorità competenti.

3. False app e siti di intelligenza artificiale

Con l’esplosione di ChatGPT, Gemini e degli strumenti AI generativi, si moltiplicano le app e i siti contraffatti che promettono accessi esclusivi o versioni premium gratuite. In realtà nascondono abbonamenti truffa (fleeceware) o malware per il furto di credenziali. Spesso vengono pubblicizzati attraverso malvertising e profili social falsi, rendendoli ancora più insidiosi. Google raccomanda di scaricare solo dal Play Store e di controllare sempre l’indirizzo web: anche una singola lettera errata nel dominio può indicare una truffa.

4. VPN fasulle e app “sicurezza” dannose

Molte VPN gratuite o poco note si rivelano in realtà software-spia, capaci di tracciare attività, messaggi e persino dati bancari. Il team di sicurezza di Google sfrutta Play Protect e algoritmi di machine learning per bloccare automaticamente queste app, ma l’attenzione resta cruciale:

una VPN affidabile non chiede accesso ai contatti o alla fotocamera e deve mostrare un badge di verifica ufficiale sullo store.

5. Truffe di “recupero fondi”

Si tratta di una delle frodi più subdole: i criminali contattano chi è già stato truffato, fingendosi avvocati o agenzie governative capaci di recuperare i soldi persi — ovviamente, dietro pagamento anticipato. Spesso usano documenti falsi generati con l’IA per sembrare credibili. Google ricorda che nessun ente serio chiede denaro in anticipo e invita a verificare sempre l’identità dell’interlocutore attraverso canali ufficiali.

6. Truffe stagionali: Black Friday e Cyber Monday sotto attacco

Con l’avvicinarsi delle festività e degli sconti online, cresce l’ondata di falsi e-commerce, offerte irrealistiche e finti avvisi di consegna. I truffatori puntano sulla fretta degli utenti per indurli a cliccare su link dannosi o compilare moduli con dati bancari. Il consiglio di Google è di controllare sempre l’URL del sito, evitare link provenienti da SMS o email sospette e preferire pagamenti con carta di credito, che offrono maggiore protezione antifrode.