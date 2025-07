Smart Home: l’inizio di una nuova era

Preparatevi a dire definitivamente addio a dispositivi che parlano “lingue diverse”, oltre che ai protocolli chiusi che rendono la smart home un’esperienza frustrante. Il futuro della casa intelligente cambia volto grazie a un progetto annunciato al Global Smart Ecosystem Summit di Guangzhou. Si tratta di una vera svolta nel settore, promossa da un’alleanza tra il colosso cinese Heungkong Group, TantronGroup e altre venti aziende di livello mondiale.

Smart Home ecosystem: tecnologia, intelligenza e collaborazione

La novità assoluta si chiama “Universal Gateway”, una tecnologia capace di far comunicare protocolli fino ad ora incompatibili come Matter, Zigbee e PLC. Il fondatore di TTG, Yao Minghai, l’ha definita un “traduttore poliglotta”. L’obiettivo è semplice ma rivoluzionario. Si vuole eliminare una volta per tutte ogni barriera tra i diversi standard domotici e offrire un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni. L’Universal Gateway infatti non è solo uno strumento tecnico, ma un simbolo di apertura e cooperazione.

A dimostrare la portata del cambiamento è “Heungkong No.1”, il primo progetto a integrare dispositivi di brand differenti in un’unica piattaforma intelligente. Non si tratta solo di far funzionare insieme luci, climatizzatori o elettrodomestici, ma di creare un sistema unico capace di adattarsi e apprendere, grazie all’intelligenza artificiale. L’AI entra così a far parte profondamente nella struttura domestica, con capacità di autoapprendimento, gestione predittiva e ottimizzazione dei consumi.

Marchi di grande prestigio hanno già aderito. Gaggenau ha confermato per la prima volta l’integrazione completa con un ecosistema esterno, supportando i protocolli condivisi. V-ZUG, storica azienda svizzera, ha avviato collaborazioni tecniche settimanali con i partner asiatici. ASKO ha parlato della fusione tra design nordico e innovazione cinese. Tutti segnali di un cambiamento concreto, non più solo annunci isolati. In più durante il summit è stata presentata la “Global Joint Initiative on Full-Link Smart Home Ecosystems”. Ovvero un documento che fissa dieci principi fondamentali per un’innovazione responsabile, tra questi abbiamo l’interoperabilità, la tutela dei dati dell’utente, la sostenibilità e la trasparenza.