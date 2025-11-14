Cina, la prima nave cargo al mondo con reattore a torio

La Cina ha svelato la prima nave cargo al mondo alimentata da un reattore nucleare a torio, un progetto firmato dal gruppo Jiangnan Shipbuilding che segna un traguardo importante per la propulsione marittima sostenibile. L’imbarcazione, capace di trasportare fino a 14.000 container, utilizza un reattore a sali fusi (TMSR) da 200 MW termici per generare energia attraverso un ciclo Brayton con anidride carbonica supercritica (sCO₂), producendo 50 MW elettrici con un’efficienza tra il 45 e il 50%, superiore alle turbine a vapore tradizionali.

Il torio, risorsa abbondante e più stabile dell’uranio, consente un funzionamento a pressione atmosferica e un’elevata sicurezza. In caso di emergenza, il combustibile fuso defluisce in una camera di sicurezza dove si solidifica, isolando i materiali radioattivi. Il reattore è sigillato e sostituibile ogni dieci anni, evitando interventi di rifornimento e riducendo il rischio umano. L’autonomia, la silenziosità e l’efficienza di questo sistema fanno della nave un modello di riferimento per la marina civile del futuro.

Cina, il torio al centro della strategia energetica del futuro

Con questo progetto, la Cina consolida la sua leadership nel campo dell’energia nucleare avanzata e dei reattori modulari a torio, dopo il successo del reattore sperimentale operativo nel deserto del Gobi. L’obiettivo è sfruttare le vaste riserve nazionali di torio, situate in Mongolia Interna, per costruire una nuova generazione di impianti più efficienti, sicuri e sostenibili.

Il torio, oltre a produrre meno scorie rispetto all’uranio, garantisce un approvvigionamento duraturo e riduce la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Gli scienziati cinesi hanno già dimostrato la conversione diretta del torio in uranio in un reattore a sali fusi, un passo fondamentale verso l’applicazione industriale. Insomma con questa nave, la Cina non solo rivoluziona il trasporto marittimo, ma lancia anche un messaggio. Ovvero che il torio è il combustibile del futuro, capace di alimentare una nuova era di energia pulita e indipendente.