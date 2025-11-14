HONOR 500 Pro, il nuovo top di gamma pronto a stupire

Negli ultimi giorni il nome HONOR è tornato al centro dell’attenzione, grazie alle numerose indiscrezioni sulla nuova serie 500. Tra i modelli più chiacchierati spicca HONOR 500 Pro, protagonista di un’ondata di leak provenienti direttamente dalla Cina. A diffondere le informazioni è stato il noto insider Digital Chat Station, che sul suo profilo Weibo ha condiviso un’anteprima completa del dispositivo. Il nuovo smartphone promette prestazioni elevate, design raffinato e una dotazione tecnica in grado di competere con prodotti di fascia superiore. Il display dovrebbe misurare circa 6,5 pollici, risultando più compatto rispetto al precedente HONOR 400 Pro, mentre sotto la scocca troverà posto un potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
Il comparto energetico non passerà inosservato: la batteria, da ben 8.000 mAh, suggerisce un’autonomia di lunga durata, pensata per sostenere anche gli utenti più esigenti. Sul fronte fotografico, HONOR 500 Pro potrebbe montare un sensore principale da 200 megapixel e un teleobiettivo con zoom periscopico, puntando a risultati di livello professionale. A completare il quadro, una scocca metallica e un sensore di impronte ultrasonico, segno di una costruzione premium.
HONOR 500 Pro: design ispirato ai grandi marchi, ma con identità propria
Oltre alle specifiche tecniche, il design del nuovo HONOR 500 Pro sta catalizzando la curiosità degli appassionati. I primi disegni condivisi online mostrano uno stile moderno, con bordi piatti e angoli leggermente arrotondati, in linea con le tendenze attuali del mercato. La parte posteriore ospiterebbe una caratteristica “camera bar”, soluzione già vista su modelli come Google Pixel, ma reinterpretata con un tocco personale dal brand cinese.
Digital Chat Station sottolinea che le differenze principali tra HONOR 500 e HONOR 500 Pro risiederanno soprattutto nel comparto fotografico, mentre le altre specifiche tecniche resteranno quasi identiche. Il debutto ufficiale della serie è atteso in Cina entro la fine del mese, ma non ci sono ancora informazioni certe sul lancio internazionale. Se le anticipazioni saranno confermate, HONOR 500 Pro potrebbe imporsi come una delle proposte più interessanti del panorama Android di fine anno.