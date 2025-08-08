Honor 400 Smart 5G il ufficiale in Europa, ecco le specifiche

Continuano ad arrivare nuovi prodotti a marchio Honor. Questa volta si tratta di un nuovo membro appartenente alla gamma Honor 400, cioè il modello Honor 400 Smart. Quest’ultimo va così ad aggiungersi agli altri membri già annunciati da tempo, Honor 400, Honor 400 Pro e Honor 400 Lite. Il modello in questione appartiene però alla fascia medio-bassa del mercato, come mostra anche la sua scheda tecnica.

Honor 400 Smart, ufficiale nuovo device di fascia medio-bassa con grande batteria

Honor 400 Smart è l’ultimo membro della gamma Honor 400 ad essere stato annunciato in queste ore per il mercato mobile. In particolare, lo smartphone risulta essere al momento disponibile all’acquisto in Spagna con l’operatore Orange. Si tratterebbe dunque di un debutto un po’ silenzioso.

Come detto, le specifiche tecniche collocano questo device nella fascia medio-bassa del mercato. Sul fronte troviamo infatti un display con tecnologia IPS LCD con delle cornici non troppo sottili. La diagonale è pari a 6.7 pollici ed è comunque presente una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale è invece presente il soc Snapdragon 6s Gen 3 che garantisce dunque la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Spicca però la presenza di una grande batteria con una capienza pari a ben 6500 mah. È inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 35W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro troviamo un modulo di forma quadrata. Al suo interno, trovano posto due fotocamere più un piccolo flash LED. Sono presenti un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore ausiliario da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 5 MP ed è collocata in un piccolo foro centrale.

Per il momento il nuovo Honor 400 Smart 5G è disponibile in Spagna presso l’operatore Orange ad un prezzo di circa 240 euro. Vi terremo aggiornati se arriveranno informazioni per il mercato italiano.