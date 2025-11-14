Google e Golden Goose: una collaborazione che unisce moda e AI

Google avvia una nuova collaborazione con Golden Goose, il brand italiano noto per le sue sneakers artigianali, dando vita a un progetto che unisce tecnologia, creatività e moda. Per la prima volta, l’AI Gemini arriva direttamente negli store del marchio, offrendo ai visitatori la possibilità di creare opere digitali personalizzate utilizzando un dispositivo Pixel. L’esperienza è già disponibile in alcuni negozi selezionati, sia in Italia che all’estero, rendendo l’iniziativa già accessibile al pubblico.

Al centro del progetto c’è la “Gemma”, una creazione digitale generata tramite l’app Gemini. Le persone possono realizzare un proprio disegno, un motivo, un’illustrazione o un’idea astratta partendo da semplici input creativi. Una volta completata la parte digitale, entra in gioco l’artigianalità dei maestri Golden Goose, che trasformano la creazione in un’applicazione reale sulle sneaker iconiche del brand.

Tale collaborazione nasce da una visione comune. Secondo Golden Goose, l’AI permette a chiunque di liberare la propria creatività, dando forma a idee che normalmente richiederebbero competenze tecniche. E con Google Pixel come strumento principale, l’esperienza risulta fluida, immersiva e immediata, pensata per coinvolgere anche chi non ha familiarità con il mondo digitale.

All’interno dei punti vendita adibiti i clienti possono entrare, prendere in mano un Pixel e iniziare subito a sperimentare con Gemini. Non servono competenze artistiche avanzate, basta lasciarsi guidare dall’AI e dalle proprie sensazioni. Una volta scelta la creazione digitale preferita, gli artigiani del brand provvedono a trasferirla manualmente sulla sneaker, mantenendo lo stile caratteristico di Golden Goose.

In questo modo, ogni paio di scarpe diventa un pezzo unico, con una storia personale. L’iniziativa mostra chiaramente come l’AI possa convivere con i mestieri tradizionali, non per sostituirli ma per amplificare ciò che le persone sono in grado di immaginare. Un esempio concreto di come la tecnologia può inserirsi nel mondo della moda offrendo nuove prospettive, senza perdere il valore del lavoro artigianale.