Motorola Moto G76 passa dal portale Geekbench

Il produttore tech Motorola ha presentato più di un anno fa lo scorso Motorola Moto G75 e tutti sono ormai in attesa di vedere arrivare il suo successore. Ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Moto G76. A quanto pare qualche cosa si sta muovendo. Nel corso delle ultime ore, infatti, il nuovo smartphone dell’azienda è stato avvistato in rete nei primi benchmark su Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Moto G76, il nuovo smartphone passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo medio di gamma a marchio Motorola è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Moto G76. Quest’ultimo è stato registrato sul portale con il numero di modello Motorola XT2537. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato un totale di 1018 punti in single core e 2893 punti in multi core.

Quello che però interessa di più agli utenti sono sicuramente le sue presunte specifiche tecniche. Secondo quanto riportato, il prossimo smartphone dell’azienda sarà alimentato con uno degli ultimi soc di fascia media del produttore tech Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 6s Gen 4. A supporto, il modello avvistato sul portale dispone poi di 8 GB di memoria RAM. Per il momento non sappiamo se saranno disponibili altri tagli di memoria. I benchmark di Geekbench ci hanno poi confermato la presenza a bordo dell’ultima versione del software di casa Google, ovvero Android 16.

Per il momento questo è quello che è emerso. Ricordiamo però che, secondo i rumors, il prossimo Motorola Moto G76 sarà una versione re-branded di Motorola G100s, il quale è stato annunciato per il solo mercato cinese. Se sarà così, possiamo aspettarci alcune caratteristiche in comune, tra cui ad esempio una batteria davvero mostruosa con una capienza pari ad addirittura 7000 mah.