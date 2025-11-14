Renault Megane e Scenic pronte a tornare ibride entro la fine del decennio

Renault potrebbe riportare sul mercato le versioni ibride di Megane e Scenic, oggi disponibili solo come modelli elettrici. Secondo le ultime informazioni riportate da Autocar, il marchio francese sta sviluppando una nuova piattaforma multienergia dedicata ai modelli di settore C, che arriverà entro la fine del decennio.

Questo progetto nasce per le auto elettriche di nuova generazione, ma sarà abbastanza flessibile da poter ospitare anche motori ibridi Plug-in e sistemi range extender. A confermarlo è stato direttamente il CEO di Renault, Fabrice Cambolive, spiegando che questa scelta permetterà all’azienda di adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato. Se nei prossimi anni il ritmo di crescita delle auto elettriche dovesse rallentare, Renault potrà continuare a proporre modelli a basse emissioni ma con un’autonomia maggiore, così da soddisfare anche chi non è ancora pronto a passare al 100% elettrico.

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Renault punta su ibrido e range extender come passaggio verso l’elettrico

Per i modelli ibridi del futuro, Renault sembra intenzionata a usare una soluzione simile al sistema e-Power di Nissan. In pratica, la trazione sarà gestita dai motori elettrici, mentre un piccolo motore a benzina avrà il solo compito di generare energia quando necessario. In questo modo si otterrà una guida molto simile a quella di un’auto completamente elettrica, ma senza la preoccupazione di rimanere senza batteria durante i viaggi più lunghi.

Si tratta quindi di un approccio pensato per facilitare la transizione dei clienti verso una mobilità sempre più pulita, mantenendo però la praticità e l’autonomia tipiche delle auto tradizionali. Cambolive non ha ancora dato informazioni tecniche più precise, ma è probabile che il motore termico provenga da Horse, la joint-venture tra Renault e Geely dedicata ai propulsori ibridi di nuova generazione.

Insomma, con questa strategia, la casa automobilistica vuole offrire più scelta, unendo sostenibilità, efficienza e facilità d’uso, così da accompagnare i guidatori verso un futuro a zero emissioni senza forzature.