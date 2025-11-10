Google Traduttore: il software ora vi mette davanti una dura scelta

Un’applicazione certamente molto utilizzata per quanto riguarda la suite di Google è senza ombra di dubbio Google traduttore, la piattaforma che consente agli utenti di tradurre praticamente tutte le lingue conosciute nella propria lingua o in un’altra lingua desiderata infatti è utilizzatissima per varie ragioni, come anche per consentire a due utenti di comunicare rapidamente, nel caso parlassero due lingue diverse.

Al pari di tutte le altre applicazioni anche Google Traduttore riceve costantemente degli update e recentemente Google si sta dedicando ovviamente al lato intelligenza artificiale dal momento che la sta integrando praticamente ovunque, di conseguenza anche Google traduttore presto riceveranno numerosi cambiamenti e a quanto pare uno decisamente particolare e in fase di test, ma non per tutti.

Dovrete fare una scelta

Sembra che alcuni utenti iOS, ma solamente negli Stati Uniti stiano notando la comparsa di un particolare pulsante all’interno dell’applicazione di Google traduttore che gli permette di scegliere tra un modello più rapido e immediato oppure uno più accurato in grado di fornire una traduzione decisamente più precisa e coerente di quello che avete scritto, inutile stare a dire come quest’ultima rappresenti la scelta che coinvolge l’intelligenza artificiale e che molto probabilmente permette di ottenere una traduzione che va oltre la semplice corrispondenza letterale e anzi si porti a cogliere il significato più implicito delle frasi.

Di conseguenza la modalità rapida in tutta probabilità risulterà più utile quando serve una traduzione immediata, magari per comunicare mentre quella più accurata consentirà di ottenere traduzioni più precise, magari necessarie a livello accademico o comunque professionale, attualmente su Android non ci sono segnali dell’arrivo di questo cambiamento, probabilmente il roll out arriverà prossimamente, nemmeno qui in Europa sembra essere in corso, segno che Google al momento probabilmente sta procedendo ad un rilascio graduale e in punta di piedi, le segnalazioni arrivano dal solo mercato USA.