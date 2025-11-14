copertina Lenovo Legion 7i Gen 10

Negli ultimi anni, la linea Legion di Lenovo si è guadagnata un posto d’onore tra i portatili da gaming più affidabili e performanti del mercato. Con il Legion Pro 7i Gen 10, l’azienda non si limita ad aggiornare l’hardware: perfeziona ogni dettaglio di un prodotto già eccellente. Dopo un paio di settimane di utilizzo, posso dire che è una delle macchine più solide e complete che abbia provato nel 2025 — ma anche una delle più “serie”. Non è pensato per chi cerca solo svago: è un notebook da lavoro, da gioco e da produzione pesante, tutto insieme.

Design e costruzione

Lenovo continua con una filosofia di design funzionale, priva di eccessi estetici. Il Legion Pro 7i Gen 10 è un portatile che non ostenta la sua potenza: linee pulite, colorazione grigio scuro (Storm Grey), finiture metalliche e un’illuminazione RGB presente ma discreta. La scocca è interamente in alluminio, robusta e priva di flessioni anche nella parte centrale della tastiera. Le cerniere sono solide, fluide ma rigide al punto giusto, e trasmettono un senso di ingegnerizzazione quasi militare. È un notebook pesante — supera i 2,6 kg — ma la distribuzione dei pesi è così equilibrata che lo si percepisce più stabile che ingombrante.

Il retro ospita la classica estensione con il grande dissipatore e le porte principali, un tratto distintivo della serie Legion. È una scelta pratica: lascia le fiancate più pulite e migliora la gestione del calore, specialmente durante le sessioni di gioco o di rendering più intense. Sul lato estetico, l’unico vero vezzo è il logo Legion retroilluminato: discreto (neanche troppo eh), ma riconoscibile.

Display e qualità visiva

Il Legion Pro 7i Gen 10 è disponibile in varie configurazioni, ma la più equilibrata — e quella che ho provato — monta un pannello da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600), refresh rate a 240 Hz e luminosità fino a 500 nit. Siamo davanti a un display di livello quasi professionale, con copertura al 100% dello spazio colore sRGB e ottima resa anche in ambito DCI-P3. In parole povere, è perfetto non solo per il gaming competitivo, ma anche per chi lavora con contenuti visivi, come fotografia, video e grafica 3D.

L’aspect ratio 16:10 è un valore aggiunto: aumenta lo spazio verticale e migliora la produttività quotidiana, soprattutto in editing e multitasking. Gli angoli di visione sono ampi, la luminosità è uniforme e il contrasto è molto buono, seppure non ai livelli di un OLED. Durante le sessioni di gioco, la fluidità è spettacolare, mentre il tempo di risposta quasi nullo elimina ghosting e scie anche nei titoli più frenetici.

Hardware e prestazioni

Cuore pulsante di questa macchina è il nuovo Intel Core i9-14900HX di 14ª generazione, affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU con 16 GB di VRAM dedicata. A completare il quadro, 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di SSD NVMe PCIe 4.0. Basta leggere queste specifiche per capire che siamo nel territorio dei “mostri” da prestazioni pure.

In uso reale, il Legion Pro 7i Gen 10 non delude mai. I tempi di avvio sono istantanei, l’apertura delle applicazioni è immediata e l’esperienza in multitasking è impeccabile. Nel gaming, si colloca tra i migliori notebook in assoluto: con Cyberpunk 2077, Alan Wake II e Starfield in ray tracing attivo, si viaggia tra i 110 e i 160 fps in WQXGA, mantenendo temperature sempre sotto controllo grazie al sistema di raffreddamento Legion ColdFront 5.0, che utilizza una camera di vapore maggiorata e prese d’aria ridisegnate.

La dissipazione è uno dei punti forti: anche sotto carico, la tastiera rimane utilizzabile, e le ventole — pur rumorose in modalità “Turbo” — non raggiungono mai livelli fastidiosi.

Per chi lavora in rendering o con software come DaVinci Resolve, Premiere Pro o Blender, le prestazioni sono da desktop replacement puro: il sistema gestisce file 4K e progetti complessi con una scioltezza impressionante.

Tastiera, trackpad e connettività

Lenovo continua a proporre una delle migliori tastiere del settore gaming. La tastiera Legion TrueStrike è una gioia da usare: corsa dei tasti di 1,5 mm, retroilluminazione RGB per singolo tasto, rumorosità contenuta e feedback preciso. Scrivere, programmare o giocare è sempre un piacere. Il trackpad è ampio, centrato e in vetro satinato: reattivo, silenzioso e preciso anche nei gesti multitouch. La dotazione di porte è completa: quattro USB-A, due USB-C (una Thunderbolt 4), HDMI 2.1, Ethernet RJ45, jack audio e lettore SD. È un notebook che non obbliga a portarsi dietro adattatori, e questo nel 2025 è quasi una rarità. La connettività è aggiornata a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, con una stabilità di rete impeccabile.

Audio e raffreddamento

Il comparto audio è affidato a due speaker Harman-Kardon con supporto Dolby Atmos. La resa è chiara, ben bilanciata, con una discreta spazialità e bassi finalmente più presenti rispetto alle generazioni passate. Non sostituiscono un buon headset, ma per film e musica si difendono egregiamente. Durante il gaming, il sistema di ventilazione si fa sentire, ma la gestione del calore resta uno dei migliori aspetti: le zone calde sono isolate e la scocca non diventa mai scomoda da toccare.

Autonomia

L’unico vero limite del Legion Pro 7i Gen 10 resta, prevedibilmente, la batteria. Con i suoi 99,9 Wh, offre circa 4 ore di uso misto (navigazione, documenti, video) e poco più di 1 ora e mezza di gaming intenso con GPU dedicata attiva. È nella norma per una macchina di questa potenza, ma resta lontano dai portatili più efficienti. La ricarica da 330 W è però velocissima: in circa 40 minuti si torna all’80%, e la gestione intelligente dell’alimentazione consente di bilanciare prestazioni e consumo anche durante le sessioni di gioco collegate alla rete.

Esperienza d’uso e considerazioni finali

Il Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 è, a tutti gli effetti, un “desktop replacement“. È costruito per chi lavora e gioca seriamente, per chi fa montaggio video, grafica 3D, sviluppo o semplicemente vuole il massimo senza compromessi. La sensazione generale è quella di una macchina che non teme nulla: ogni elemento, dalla tastiera al display, è curato con rigore ingegneristico e senza frivolezze. Non cerca di essere sottile o “leggero”: vuole essere solido, affidabile e durare nel tempo.

Non è un portatile per tutti. Costa molto, consuma tanto e non è esattamente portatile nel senso tradizionale del termine. Ma chi lo sceglie sa esattamente cosa sta acquistando: una piattaforma di lavoro e di intrattenimento assoluto, capace di sostituire un PC desktop di fascia alta senza farlo rimpiangere.

Conclusioni

Il Legion Pro 7i Gen 10 è la massima espressione di ciò che oggi può offrire un notebook Windows dedicato a chi pretende potenza assoluta. È un portatile che non cerca di essere minimal o trendy, ma pragmaticamente perfetto per professionisti, gamer e creatori di contenuti che non vogliono compromessi. Si trova su Amazon a 2699,00€, spese di spedizione comprese. È in offertta quindi approfittatene, anche perché il prezzo di listino è di 3299€ a salire.