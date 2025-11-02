Fitbit torna in scena con Google

Il marchio Fitbit si prepara a un grande ritorno. Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, Google ha annunciato ufficialmente due novità che segneranno il futuro del brand. Da un lato, l’arrivo imminente di un coach digitale alimentato da Gemini; dall’altro, la conferma che nel 2026 debutteranno nuovi prodotti a marchio Fitbit.

La notizia è arrivata nel corso di un incontro con la stampa. Durante l’evento il responsabile di Fitbit, Andy Abramson, ha accennato a un rilancio in grande stile. Secondo il dirigente, la piattaforma AI sarà affiancata da “nuovo hardware Fitbit”, concepito per offrire un’esperienza di allenamento più personalizzata e intuitiva. L’anteprima pubblica del coach sarà disponibile per gli utenti Premium negli Stati Uniti. Il vero cambiamento però si vedrà solo l’anno prossimo, quando il nuovo ecosistema diventerà realtà.

Fitbit guarda al futuro con una nuova strategia

Il ritorno di Fitbit arriva dopo un lungo periodo di pausa. L’ultimo dispositivo della casa, la smartband Charge 6, risale al 2023. Gli smartwatch Versa 4 e Sense 2, insieme al modello Inspire 3, erano stati lanciati nel 2022, prima che il marchio entrasse in una fase di silenzio. Ora Google sembra pronta a restituirgli nuova vita, integrandolo con le sue tecnologie e rinnovando il posizionamento del brand.

La direzione intrapresa da Google suggerisce un piano chiaro. Ovvero differenziare la gamma di dispositivi indossabili. Mentre i Pixel Watch si trovano nella fascia alta del mercato, Fitbit potrebbe concentrarsi su prodotti più accessibili, puntando a un pubblico ampio e sportivo. La combinazione di prezzi competitivi e funzioni intelligenti potrebbe così consentire al marchio di recuperare terreno nel settore dei fitness tracker.

Non è esclusa, però, un’evoluzione tecnica più profonda. Alcuni analisti ipotizzano l’arrivo di dispositivi Fitbit basati su Wear OS, con materiali leggeri e un design orientato al comfort durante l’attività fisica. Questa scelta consentirebbe di unire semplicità e potenza, mantenendo al tempo stesso il suo interesse sportivo che ha sempre contraddistinto il marchio.