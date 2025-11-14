Fastweb Mobile: a dicembre aumenti fino a 2 euro al mese, ecco per quali offerte

Fastweb ha comunicato una rimodulazione dei canoni su alcune offerte mobili con decorrenza dicembre 2025. Gli aumenti variano tra 1 e 2 euro al mese e vengono presentati con la motivazione di investimenti per qualità di rete e servizi. L’informazione è consultabile nella sezione “Gestisci offerta” dell’area clienti MyFastweb, mentre è partita una campagna SMS che dettaglia l’incremento applicato a ogni utenza. In diversi casi è previsto anche un adeguamento della dotazione di Giga a compensazione del maggior costo.

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Nella pagina “Informazioni per la clientela” del portale Fastweb è riportato l’elenco delle offerte coinvolte e l’entità dell’aumento. In sintesi:

Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Light, Fastweb Mobile Ver2, Fastweb Mobile Ver3, Fastweb Mobile Voce, Fastweb NeXXt Mobile, Fastweb NeXXt Mobile Mini: incremento tra 1 e 2 euro al mese;

Fastweb Mobile Plus: incremento di 2 euro al mese;

Fastweb Mobile Dati, Fastweb Mobile Light Ver2, Mobile Voce: incremento di 1 euro al mese;

Mobile Freedom: incremento tra 1 e 2 euro al mese.

L’operatore precisa che la release informativa prosegue la stretta del mese precedente e completa l’aggiornamento del listino per il segmento mobile.

Recesso senza costi e modalità operative

Come previsto dalla normativa sulle modifiche unilaterali, i clienti interessati possono esercitare il recesso o passare ad altro operatore senza penali e senza costi di disattivazione entro l’1 febbraio 2026. Le modalità indicate da Fastweb sono tre: invio di PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it allegando documento d’identità e indicando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”; richiesta presso un negozio Fastweb; procedura dall’area clienti MyFastweb specificando la stessa motivazione nel campo note.

Per le linee con pagamenti rateali attivi è possibile scegliere se mantenere la rateizzazione pur cessando l’offerta oppure saldare in un’unica soluzione le rate residue. La trasparenza delle condizioni e la finestra temporale concessa per il recesso mirano a consentire una valutazione serena dell’alternativa migliore tra mantenimento dell’offerta rimodulata o migrazione.

In attesa del completamento degli invii via SMS, la verifica puntuale dell’importo aggiornato resta disponibile nell’area clienti. Un controllo proattivo consente di pianificare per tempo la gestione dell’utenza, soprattutto nei casi in cui l’incremento sia accompagnato da modifiche dei bundle o da benefit aggiuntivi dichiarati dall’operatore.