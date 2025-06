Fastweb Mobile: connessione veloce, minuti illimitati e costi trasparenti

Semplicità, convenienza e trasparenza. Fastweb Mobile risponde alle esigenze di chi cerca un piano senza costi nascosti, vincoli di durata o sorprese in bolletta. L’offerta, disponibile a 8,95€ al mese, mette a disposizione 150GB di traffico dati su rete Vodafone, la più premiata d’Italia. Non mancano poi minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali. La navigazione, nelle aree coperte, avviene anche su rete 5G, senza alcun sovrapprezzo. È previsto poi l’utilizzo della tecnologia WiFi-Calling, che permette di effettuare chiamate sfruttando la rete WiFi in assenza di segnale mobile, a patto di avere un dispositivo compatibile.

Fastweb esprime il suo impegno verso l’educazione digitale e l’ambiente

L’attivazione è semplice e può avvenire comodamente online, tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o riconoscimento video. La SIM è disponibile anche in formato eSIM, con un contributo unico di 10€. Fastweb garantisce poi la spedizione gratuita della SIM, la gestione dell’offerta tramite app e un’assistenza digitale sempre disponibile. Non sono previsti costi di recesso, penali o obblighi di permanenza, infatti l’utente è libero di cambiare quando vuole, senza vincoli. Per chi viaggia o mantiene contatti con l’estero, l’offerta include roaming in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina, e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Ma non è finita qui. Fastweb consente ai suoi clienti di poter accedere gratuitamente alla Fastweb- Digital Academy, una piattaforma che offre corsi sulle competenze digitali più richieste nel mondo del lavoro. Un’occasione concreta per investire nella propria crescita professionale. In contemporanea, l’azienda promuove un approccio responsabile al consumo. La SIM fornita è realizzata in materiale riciclato al 100%, e l’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2035, con una riduzione del 90% delle emissioni attuali. Fastweb ha già destinato un milione di euro a progetti legati alla sostenibilità ambientale.

Infine, l’offerta si arricchisce del servizio “FastwebProtect”, che per tre mesi è gratuito e poi ha un costo di 3€ mensili. Include strumenti per bloccare siti pericolosi, pubblicità invadente e proteggere l’identità digitale con una polizza assicurativa contro le frodi online.