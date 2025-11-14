Samsung Galaxy Z TriFold, il debutto si avvicina: ottenuta una nuova certificazione

Il Samsung Galaxy Z TriFold è sempre più vicino al lancio ufficiale. Dopo la prima apparizione pubblica durante l’APEC Summit 2025 in Corea del Sud, il dispositivo ha ottenuto una nuova certificazione presso l’Infocomm Media Development Authority (IMDA) di Singapore, ulteriore segnale che il debutto commerciale è ormai alle porte.

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Il modello identificato con il codice SM-F968B/DS dovrebbe rappresentare la variante destinata proprio al mercato di Singapore. Il documento rilasciato dall’ente conferma alcune caratteristiche attese su un dispositivo di fascia premium: Wi-Fi, Bluetooth, NFC e connettività Ultra WideBand (UWB). Il suffisso “DS” nel codice, inoltre, suggerisce la presenza della funzione Dual SIM, sempre più richiesta anche sui pieghevoli di nuova generazione.

Questa nuova approvazione si aggiunge a quella Bluetooth già ottenuta nelle scorse settimane, completando di fatto la trafila necessaria prima della commercializzazione. Tutti gli indizi, quindi, puntano verso un annuncio imminente, probabilmente entro la fine del 2025, come anticipato dalla stessa Samsung a settembre.

Un lancio esclusivo e in quantità limitate

Le informazioni trapelate dalla Corea del Sud indicano che Galaxy Z TriFold potrebbe arrivare sul mercato con una disponibilità estremamente limitata, forse tra 20.000 e 30.000 unità totali. La distribuzione dovrebbe iniziare in alcuni mercati asiatici selezionati, mentre resta più incerta la possibilità di un debutto negli Stati Uniti o in Europa, nonostante alcune voci abbiano lasciato aperto un piccolo spiraglio.

Secondo le prime indiscrezioni, il dispositivo avrà un prezzo di lancio molto elevato, stimato intorno ai 3.000 euro, coerente con il suo posizionamento di nicchia e con la complessità del design a tre pannelli pieghevoli.

Una nuova frontiera per la linea Galaxy Z

Il TriFold rappresenta il passo successivo nella strategia di Samsung nel segmento dei dispositivi pieghevoli. .

Tutte le tempistiche e i movimenti delle certificazioni confermano che l’annuncio ufficiale è imminente, con ogni probabilità accompagnato da una produzione controllata per testare la risposta del mercato.