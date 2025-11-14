Apple Fitness+: avviata una revisione interna?

L’ecosistema di Apple si prepara a un possibile rilancio con un’attenzione rinnovata verso Apple Fitness+. Piattaforma lanciata nel 2020 per accompagnare gli utenti in allenamenti guidati e sessioni di meditazione. Pur inserendosi in un mercato in forte crescita, il servizio ha mostrato negli anni segnali di stagnazione, con aggiornamenti limitati e performance economiche inferiori. A oggi, l’abbonamento a Fitness+ mantiene un prezzo invariato di 9,99 euro al mese o 79,99 euro all’anno. Con un catalogo di centinaia di sessioni disponibili in streaming. . Ma non hanno invertito un trend di abbandono degli utenti e di crescita contenuta dei ricavi. Il servizio contribuisce solo marginalmente al fatturato complessivo dei Servizi Apple, ma resta strategico per il posizionamento dell’azienda nel settore della salute digitale.

Apple rinnova la piattaforma Fitness+: ecco i dettagli

Per affrontare tali criticità, Cupertino ha avviato una riorganizzazione interna che rivede le responsabilità della divisione. La gestione di Fitness+ passerà sotto la guida di Sumbul Desai, vicepresidente della divisione Health. Con il coordinamento diretto di Eddy Cue, Senior Vice President of Services. L’obiettivo è aumentare l’attenzione sui risultati e sviluppare strategie più efficaci per valorizzare il servizio. Il quale, grazie alla produzione interna dei contenuti, mantiene costi operativi contenuti.

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Di recente, l’ecosistema Apple dedicato all’attività fisica ha ricevuto aggiornamenti significativi. Oltre all’accesso ai contenuti tramite iPhone, anche senza Apple Watch, nuovi dispositivi come AirPods Pro 3 e Powerbeats Pro 2 integrano sensori compatibili con il monitoraggio del battito cardiaco. Mentre Apple Watch ha introdotto Workout Buddy, funzione basata su intelligenza artificiale che offre suggerimenti personalizzati durante gli allenamenti.

Tali sviluppi sottolineano come Apple punta a consolidare la propria presenza nel mercato del fitness digitale, integrando hardware, software e contenuti in un ecosistema coerente. La sfida per il futuro sarà trasformare Fitness+ da un servizio percepito come economico e poco innovativo in un’offerta coinvolgente e capace di fidelizzare gli utenti.