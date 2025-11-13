Toy Story 5, pubblicato il primo teaser trailer

Disney e Pixar hanno rilasciato il primissimo teaser trailer di Toy Story 5. Il filmato permette di rivedere i principali personaggi della saga che dovranno fronteggiare un cambiamento molto importante nella vita della loro Bonnie.

Stando a quanto mostrato da queste prime immagini, i giocattoli si troveranno davanti ad un nuovo compagno di avventure: un tablet interattivo. Questo nuovo personaggio sta a rappresentare il nuovo modo di giocare dei bambini dettato anche dal cambiamento della società moderna.

Il messaggio del cambiamento tecnologico è sottolineato dal claim che accompagna il video: “L’era dei giocattoli è finita?”. Per scoprire la risposta a questa domanda, bisognerà attendere il 17 giugno 2026, data di uscita prevista nelle sale italiane.

Il teaser trailer, della durata di appena 48 secondi non svela molto sulla trama di Toy Story 5, anzi solleva alcuni interrogativi. Il Woody appare al fianco di Buzz Lightyear e del gruppo di giocattoli storici di Andy. Tuttavia, nel finale della quarta pellicola del franchise, il cowboy aveva preso una strada diversa.

Al momento è troppo presto per poter entrare nei dettagli della trama di Toy Story 5 ma possiamo immaginare che lo scopo del gruppo sarà quello di far riscoprire a Bonnie il piacere di divertirsi con i giocattoli senza perdersi completamente nella tecnologia. Inoltre, non è chiaro se Toy Story 5 mostrerà il ritorno di Woody dai suoi amici giocattoli.

L’unica certezza, al momento, è la regia affidata a Andrew Stanton, già regista di WALL-E, Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory, insieme a Kenna Harris (“Luca“). Tra i doppiatori americani troviamo Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) e Greta Lee che presterà la voce al nuovo personaggio Lilypad.