Super Mario Galaxy – Il Film, svelato il primo trailer

Illumination e Universal Pictures hanno appena pubblicato il primo trailer di Super Mario Galaxy – Il Film. La trama del film d’animazione proseguirà partendo da quanto visto in Super Mario Bros. – Il film rendendo interstellari le avventure dell’idraulico di Nintendo.

Le prime sequenze del trailer mostrano Bowser impegnato a dipingere il suo acerrimo nemico mentre si trova all’interno di una versione in miniatura del suo castello mentre Mario e Luigi lo osservano incuriositi.

La sequenza permette di mettere in evidenza la rabbia che motiva Bowser ad essere così perfido ma anche definire il tono del film. Nel frattempo, il Regno dei Funghi è minacciato da una pioggia di meteore che rischia di causare gravi danni al popolo governato dalla Principessa Peach. Ancora una volta, toccherà a Mario e Luigi cercare una soluzione per salvare tutti.

Super Mario Galaxy – Il Film porterà Mario, Luigi e Peach a vivere un’avventura interstellare per salvare il Regno dei Funghi

All’interno di Super Mario Galaxy – Il Film sarà possibile esplorare alcuni dei mondi più belli visti nel videogioco Super Mario Odyssey per Nintendo Switch. Infatti, il trailer mostra alcune sequenze ambientate nel Regno della Sabbia.

Il film si preannuncia un enorme omaggio al mondo di Super Mario come dimostra anche la presenza di vari elementi presi in prestito da differenti titoli. Basti pensare alla Megaleg, la vettura presente in Super Mario Galaxy.

La pellicola avrà l’arduo compito di replicare il successo del film uscito nel 2023 che ha sbancato il botteghino. Come dichiarato da Shigeru Miyamoto, creatore del baffuto idraulico: “Siamo ora nelle fasi finali della produzione, ma penso che sarà divertente. Di solito dico solo: “Continuerò a lavorarci finché non sarà divertente”, quindi questo dovrebbe bastare a farvi capire quanto sono fiducioso”.

Il cast che presta le voci ai vari personaggi tornerà nella sua interezza con alcune interessanti aggiunte. Al fianco di Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Keegan-Michael Key (Toad), Jack Black (Bowser) e Seth Rogen (Donkey Kong), spicca la presenza di Brie Larson nel ruolo di Rosalina e Benny Safdie che darà la voce a Bowser Jr. L’appuntamento è fissato per aprile del nuovo anno con l’uscita nelle sale.