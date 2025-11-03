Disney+ introduce l’HDR10+ sui TV Samsung per immagini più realistiche

Disney+ e Hulu abbracciano HDR10+ sui TV Samsung, con il marchio coreano primo a offrire il supporto integrato sulle due piattaforme. La novità punta a migliorare la resa visiva dei contenuti grazie ai metadati dinamici, che regolano luminosità e contrasto fotogramma per fotogramma. Il risultato è un’immagine calibrata in tempo reale: neri più profondi, colori più brillanti e una fedeltà più aderente all’intento creativo, scena dopo scena. L’adozione di HDR10+ si traduce in una gestione più precisa delle alte luci e in dettagli più leggibili nelle aree d’ombra, un beneficio tangibile sia nei film di punta sia nelle serie ad alto tasso di effetti visivi.

Nel presentare l’integrazione, Samsung ha rimarcato l’obiettivo di rendere l’esperienza più immersiva, sottolineando come il contrasto più deciso e la gestione cromatica avanzata aumentino la percezione di realismo. La collaborazione si inserisce nel lavoro di espansione dell’ecosistema, con l’intento dichiarato di estendere ulteriormente il supporto nei prossimi mesi.

Quali modelli e quali titoli sono supportati

Già da oggi, nell’app Disney+ è possibile accedere a oltre mille titoli provenienti dal catalogo Hulu ottimizzati in HDR10+, con nuove aggiunte previste progressivamente. Il supporto copre i TV Crystal UHD e i modelli superiori Samsung prodotti dal 2018 in avanti, inclusi alcuni Smart Monitor. Nel perimetro rientrano le line-up 2025: Neo QLED 8K e 4K, OLED, The Frame e The Frame Pro, QLED e la nuova generazione Micro RGB, pensata per spingere la precisione cromatica ai massimi livelli.

Per chi guarda molti contenuti in ambienti luminosi, i metadati scena-per-scena aiutano a mantenere leggibilità senza “bruciare” le alte luci; al buio, la curva tonale più accurata preserva il dettaglio sul nero riducendo l’effetto “grigio” tipico dei master statici. L’adozione del formato dinamico non richiede passaggi aggiuntivi: quando un titolo è disponibile in HDR10+, la TV negozia automaticamente il profilo migliore con l’app di streaming, adattando la resa alla scena e all’ambiente.

L’integrazione sui TV Samsung rappresenta un tassello coerente con la strategia di qualità d’immagine dei grandi servizi, affiancando soluzioni già note come Dolby Vision con un’alternativa aperta centrata sulla calibrazione in tempo reale. Con l’arrivo di HDR10+ su Disney+ e Hulu, la pipeline di mastering dinamico trova così una nuova vetrina nel grande pubblico, con benefici concreti su cataloghi che spaziano dai blockbuster alle serie originali.