Super Mario Bros. Remastered: arriva la versione PC?

La storia dei progetti amatoriali dedicati ai giochi Nintendo segue quasi sempre lo stesso copione. Un fan mette online una versione modificata di un titolo celebre, la notizia si diffonde e, poco dopo, l’intervento legale dell’azienda mette fine all’iniziativa. È accaduto innumerevoli volte con molti franchise, tanto che la comunità di appassionati ha ormai imparato ad aspettarsi la chiusura nel giro di poche ore o giorni. Proprio per tale motivo, la comparsa di Super Mario Bros. Remastered ha generato stupore. Il progetto è disponibile pubblicamente, scaricabile senza costi su PC, e al momento non è ancora stato colpito da nessuna diffida. Dietro tale nuova versione si nasconde il lavoro di un singolo sviluppatore indipendente che ha dedicato anni alla sua realizzazione.

Dettagli sulla versione PC di Super Mario Bros. Remastered

Non si tratta di un porting frettoloso, ma di una vera reinvenzione del titolo. La fisica è stata riscritta da zero, gli effetti sonori sono stati rimodernati e la grafica è stata ridisegnata con uno stile più vicino agli standard attuali. Una delle modifiche più gradite dagli utenti riguarda l’ottimizzazione per gli schermi widescreen. La quale consente di avere una visuale più ampia dei livelli, arricchendo l’esperienza di gioco.

Consapevole della rigidità con cui Nintendo difende le proprie licenze, lo sviluppatore ha tentato di proteggere il progetto da eventuali contestazioni. Nessun file ufficiale è incluso nel download: per avviare Super Mario Bros. Remastered l’utente deve possedere una copia autentica della ROM NES del titolo originale. Quest’ultima, infatti, viene usata come base.

Resta comunque un equilibrio fragile. Nintendo ha costruito la propria reputazione sul controllo totale delle sue proprietà intellettuali e non ha mai esitato a difenderle. Non sarebbe sorprendente se nei prossimi giorni arrivassero richieste formali di rimozione o se i canali di distribuzione venissero chiusi. Intanto, però, chi è curioso può ancora trovare il gioco attraverso il server Discord dedicato.