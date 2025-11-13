Amazon è IMPAZZITA: smartphone Motorola in offerta a 60 euro

Acquistare uno smartphone Motorola a soli 60 euro è possibile grazie a Amazon, la nuova promozione che l’azienda ha deciso di attivare e di mettere a disposizione del pubblico rappresenta sicuramente la migliore possibilità di scelta per tutti i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo, garantendosi il massimo risparmio.

Il modello attualmente in promozione è il Motorola Moto e15, un device che ha visto la luce del mercato nel corso del 2024, e che oggi può essere considerato come la più valida alternativa nella fascia bassa, essendo comunque caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 720 x 1612 pixel, è un IPS LCD con densità di 263 ppi, refresh rate a 60Hz e anche 16 milioni di colori (presentando anche protezione Gorilla Glass 3).

Il processore non poteva che essere una variante MediaTek, con la presenza di Helio G81 Extreme, a rendere l’esperienza ancora più completa grazie a 2GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio della microSD). Il comparto fotografico è quello maggiormente in sofferenza, infatti nella parte posteriore si trova solo un singolo sensore da 32 megapixel, con scatti che raggiungono 8165 x 6124 pixel e apertura F2.2.

La spesa da sostenere per acquistare Motorola Moto e15 non potrebbe essere inferiore a quella effettivamente mostrata su Amazon, il consumatore oggi si ritrova a poter spendere solamente 61,50 euro sull’acquisto di un modello di fascia bassa, quando comunque il suo listino sarebbe di 119,90 euro. Premete qui per l’ordine.

La colorazione in promozione è la Misty Blue, caratterizzata da una back cover assolutamente unica nel proprio genere, con trama zigrinata che non trattiene le impronte e assolutamente piacevole.