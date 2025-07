OpenAI renderà operative oltre 1 milione di GPU?

Quando si parla di potenza di calcolo nel campo dell’intelligenza artificiale, pochi nomi sono al centro dell’attenzione quanto quello di Sam Altman. Di recente, il CEO di OpenAI. ha rilasciato una dichiarazione che ha scosso l’intero settore tecnologico. Secondo quanto annunciato, entro la fine dell’anno, l’azienda dovrebbe raggiungere e superare la soglia del milione di GPU attive. Un’infrastruttura informatica di proporzioni gigantesche, necessaria per sostenere l’espansione dei suoi modelli AI. Con la dichiarazione del suo CEO, OpenAI vuole far capire al mondo che intende restare il fulcro dell’innovazione in un settore che cambia continuamente. Altman, con tono tra l’ironico e il provocatorio, ha persino accennato a un futuro in cui l’obiettivo sarebbe moltiplicare per cento l’attuale capacità computazionale.

Sam Altman ipotizza scenari importanti per il futuro di OpenAI

Ma quanto costerebbe un simile salto? Gli analisti hanno fatto i conti: un’infrastruttura composta da 100 milioni di GPU richiederebbe investimenti oltre i 3.000 miliardi di dollari. Con tali premesse, mentre OpenAI sogna in grande, sul piano operativo emergono segnali che raccontano una realtà più complessa. Anche giganti come l’azienda di Altman devono fare i conti con i limiti delle risorse. In passato, le stesse GPU sono diventate un punto critico. Quando le immagini in stile Studio Ghibli generate da ChatGPT hanno conquistato il web, l’azienda ha dovuto frenare. Di fronte a simili picchi di carico, OpenAI è stata costretta a deviare parte della potenza computazionale dalla ricerca. E, in certi casi, ad abbassare la qualità dei servizi offerti al pubblico.

Anche se al momento, OpenAI, guida ancora la trasformazione tecnologica, si trova in una posizione delicata. Ciò soprattutto considerando la concorrenza ferrea proposta da molti competitor. Lo scenario delineato da Sam Altman è molto ambizioso e dimostra quanto sono grandi i sogni di OpenAI. Eppure, il terreno su cui si muove l’azienda è ancora pieno di ostacoli. Non resta che attendere e scoprire dove si spingerà davvero OpenAI con i suoi progetti.