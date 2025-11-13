OnePlus 15: potenza e intelligenza in un design elegante

Il nuovo OnePlus 15 rappresenta un importante passo avanti per il marchio grazie a un mix equilibrato di prestazioni, autonomia e costruzione premium. Il telefono introduce una struttura a triplo chip composta dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip dedicato al tocco a 3200Hz e un modulo Wi-Fi indipendente che migliora stabilità e velocità di connessione. Il sistema lavora insieme al nuovo raffreddamento Cryo-Velocity, basato su materiali di derivazione aerospaziale pensati per mantenere temperature controllate anche durante sessioni di gioco o attività pesanti.

Molto curato anche il display. Un pannello LTPO da 165Hz estremamente fluido, con luminosità elevata all’aperto e certificazioni specifiche per il comfort visivo. La batteria da 7300mAh, realizzata con tecnologia Silicon NanoStack, offre una durata estesa e supporta la ricarica rapida da 120W e la wireless da 50W.

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OnePlus 15: fotocamera evoluta e funzioni AI per un utilizzo più semplice

Il comparto fotografico del OnePlus 15 introduce un sistema da tre sensori da 50MP e un’elaborazione migliorata dal nuovo DetailMax Engine, pensato per ottenere immagini più definite, scatti in movimento puliti e foto notturne più dettagliate. Per i video, il dispositivo permette la registrazione in 4K 120fps Dolby Vision, una funzione che lo rende adatto anche a chi produce contenuti in modo professionale.

Dal lato software, OxygenOS 16 integra nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come Plus Mind, che permette di salvare all’istante ciò che compare sullo schermo in uno spazio dedicato, e gli strumenti AI di scrittura, trascrizione e gestione dei contenuti.

L’interfaccia è più fluida grazie al Parallel Processing 2.0, con animazioni più naturali e una gestione delle app migliorata. Il design, infine, offre materiali resistenti, cornici sottilissime e certificazioni di protezione complete, rendendo lo smartphone non solo elegante ma anche estremamente robusto. Insomma. il OnePlus15 sembra pronto a soddisfare qualsiasi aspettativa e ogni esigenza di utilizzo, dall’uso quotidiano a quello più professionale.