Sentinel-1D entra in orbita: il nuovo satellite europeo è operativo

Alle 18:38 del 4 novembre 2025 è stato ufficialmente captato il segnale di Sentinel-1D. L’ultimo dei quattro satelliti del programma Copernicus Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il satellite è decollato trentiquattro minuti prima a bordo del nuovo vettore europeo Ariane 6. Che è partito dallo spazioporto della Guyana francese. Segnando un momento storico per la cooperazione spaziale del Vecchio Continente.

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La missione Copernicus raggiunge una nuova fase operativa. L’ESA ora dispone di due strumenti che funzionano. Sentinel-1C e Sentinel-1D. Si trovano su orbite opposte. Proprio per garantire una copertura continua del pianeta. E il tutto a undici anni dal debutto del primo satellite. Sentinel-1A (aprile 2014). Il nuovo satellite è stato quindi progettato per sostituire quello vecchio. Dopo che Sentinel-1B è stato disattivato nel 2022 a causa di un guasto irreparabile.

Sentinel-1D serve ad osservare la Terra giorno e notte

La missione Sentinel-1 utilizza la tecnologia SAR. Synthetic Aperture Radar. Questa permette di monitorare la superficie terrestre. In ogni condizione meteorologica e in qualsiasi momento della giornata. Grazie a questa capacità, i satelliti sono fondamentali per la gestione delle emergenze. Come ad esempio incendi, alluvioni e frane. Ma anche per il controllo del traffico marittimo. E lo studio dei cambiamenti climatici.

Ogni satellite è dotato inoltre di un sistema AIS (Automatic Identification System). Che consente di localizzare le imbarcazioni e supportare le operazioni di soccorso in mare. Sentinel-1D, come il suo gemello 1C, opererà a circa 180 gradi di distanza orbitale. Garantendo così una copertura mondiale a intervalli regolari di pochi giorni.

Il lancio con Ariane 6, al suo primo impiego per la costellazione Sentinel-1, conferma il ritorno in grande stile dell’Europa nel settore dei lanciatori pesanti. Alto oltre 60 metri e con una massa che può superare le 900 tonnellate, il razzo è frutto della collaborazione tra Airbus e Safran. Con il contributo di tredici paesi europei. Il successo di Sentinel-1D rappresenta non solo un traguardo tecnologico. Ma anche un segnale di fiducia nella capacità europea di gestire in autonomia missioni spaziali complesse.