Google Finanza

Google non si ferma più: dopo aver portato Gemini AI su Search, Maps e YouTube, l’azienda di Mountain View estende la sua rivoluzione anche nel mondo della finanza. L’ultima piattaforma a integrarla è infatti Google Finanza, che riceverà nelle prossime settimane una profonda revisione funzionale e visiva. Al centro di tutto c’è Deep Search, una nuova modalità di ricerca basata sui modelli Gemini capace di fornire analisi di mercato dettagliate e risposte ragionate per investitori e trader.

Deep Search: la “mente analitica” di Gemini arriva nella finanza

Annunciata dal direttore di prodotto Robert Dunnette, Deep Search nasce per trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i dati economici. Non si tratta più di digitare un ticker e leggere grafici e notizie, ma di dialogare direttamente con un assistente finanziario AI, in grado di interpretare domande complesse e restituire spiegazioni documentate.

Esempio? Chiedendo “Come si è evoluto il margine operativo di Nvidia negli ultimi cinque trimestri e quali sono i principali fattori macroeconomici che lo influenzano?”, Deep Search elaborerà i dati storici, li confronterà con fonti certificate e offrirà un’analisi scritta e citata, indicando passo per passo come è arrivato alla conclusione. Il sistema sfrutta la potenza dei modelli Gemini Ultra, in grado di gestire ricerche multi-fonte e reasoning economico complesso, e mostra un piano di ricerca interattivo, dove l’utente può espandere o ridurre le sezioni di dettaglio. Un approccio che mira non solo a rispondere, ma anche a educare l’utente sulla logica dell’analisi.

Previsioni di mercato e “saggezza della folla”

Deep Search non è l’unica novità: Google Finanza integra ora anche i mercati predittivi di Kalshi e Polymarket, piattaforme specializzate che stimano in tempo reale la probabilità di eventi economici futuri. Scrivendo ad esempio “Qual è la probabilità che la Federal Reserve tagli i tassi a marzo?”, Google mostrerà grafici di previsione dinamici, aggiornati live, con le oscillazioni percentuali in base alle scommesse dei trader.

L’obiettivo, spiegano da Mountain View, è “sfruttare la saggezza della folla” per dare agli utenti uno strumento di lettura dei mercati più immediato e realistico. Una funzione utile non solo ai trader professionisti, ma anche agli investitori retail che desiderano capire dove sta andando l’umore del mercato.

Dati aziendali più accessibili con la nuova scheda “Earnings”

Accanto alle funzioni AI, Google ha introdotto una rinnovata scheda “Earnings”, pensata per semplificare l’accesso a risultati trimestrali e bilanci aziendali. Da qui si potranno consultare in un colpo d’occhio i dati di profitto, i ricavi, l’utile per azione e persino la cronologia delle conference call degli ultimi trimestri.

Il tutto con un’interfaccia più pulita e visuale, costruita in stile Material You e sincronizzata con il tema scuro di sistema.