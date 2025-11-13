I chip quantistici puntano alla superconduttività

Il panorama della fisica dei materiali si arricchisce di un risultato che potrebbe ridefinire il futuro dell’elettronica. Nel dettaglio, il germanio è stato trasformato in un superconduttore per la prima volta. La scoperta, firmata da un gruppo di ricercatori della New York University e dell’Università del Queensland, segna una svolta non solo teorica, ma anche tecnologica. Ciò perché coinvolge un elemento già centrale nella produzione dei chip moderni. La ricerca, pubblicata su Nature Nanotechnology, dimostra che il germanio, noto per la sua stabilità e versatilità, può condurre elettricità senza alcuna resistenza. Ciò quando portato a 3,5 Kelvin, circa –269,6 °C. In tale condizione estrema, gli elettroni si muovono in coppia in modo ordinato, annullando la dissipazione di energia. È il principio alla base della superconduttività, fenomeno che da decenni rappresenta uno degli obiettivi più ambiti della fisica applicata.

Chip quantistici e superconduttività: ecco i dettagli

Il coordinatore dello studio, il fisico Javad Shabani, ha sottolineato che ottenere la superconduttività in un materiale già impiegato nei semiconduttori permette di immaginare nuove generazioni di dispositivi quantistici. I quali potrebbero essere compatibili con le infrastrutture esistenti. La chiave di tale risultato è un processo di doping mirato. Attraverso il quale gli scienziati hanno introdotto atomi di gallio nel reticolo cristallino del germanio.

L’operazione è stata condotta con una tecnica di precisione nota come epitassia a fascio molecolare. Quest’ultima consente di far crescere strati cristallini controllando la disposizione degli atomi con estrema accuratezza. Grazie a tale metodo, il germanio dopato ha mantenuto la propria struttura, evitando deformazioni e conservando la purezza del reticolo. Le analisi ai raggi X hanno confermato che, anche in presenza di alte concentrazioni di gallio, il materiale resta stabile e presenta resistenza elettrica nulla.

Tale conquista suggerisce un cambio di paradigma nella progettazione dell’elettronica del futuro. Integrare la superconduttività in materiali già diffusi potrebbe rendere la transizione verso tecnologie quantistiche più rapida, efficiente e sostenibile. Mentre il silicio ha dominato per decenni la scena dei semiconduttori, il germanio, con la sua nuova veste superconduttrice, potrebbe inaugurare un capitolo inedito nella corsa verso l’elettronica a consumo zero e nelle architetture quantistiche di prossima generazione.