Honor

La nuova serie Honor 500 è ormai alle porte. Dopo settimane di indiscrezioni sul design — che, secondo i rumor, si ispirerà all’estetica pulita di iPhone Air ma con un modulo posteriore a doppia fotocamera — arrivano nuovi dettagli tecnici, in particolare sul modello Honor 500 Pro, che si preannuncia come uno dei dispositivi più equilibrati della prossima generazione Android. Il leaker cinese Digital Chat Station, sempre affidabile quando si parla di smartphone cinesi, ha rivelato che Honor 500 Pro sarà equipaggiato con una batteria da 8.000 mAh e con il chip Snapdragon 8 Elite, una combinazione che punta a massimizzare prestazioni e autonomia.

Una batteria “monstre” da 8.000 mAh

Il dato che spicca subito è la capacità della batteria, davvero fuori scala rispetto agli standard della categoria. Con 8.000 mAh, Honor 500 Pro si posiziona tra i telefoni non gaming con la batteria più capiente sul mercato, superando molti rivali diretti come Galaxy S25 Ultra (5.000 mAh) e Xiaomi 14 Pro (5.000 mAh). A supporto di questo enorme accumulatore dovrebbe esserci la ricarica rapida da 80 W, una potenza in linea con gli attuali standard della fascia alta, capace di ripristinare la metà dell’autonomia in meno di 20 minuti. Honor sembra voler rispondere così alla crescente domanda di smartphone longevi e sempre pronti all’uso, soprattutto per chi fa un utilizzo intensivo di fotocamera e rete 5G.

Snapdragon 8 Elite: ancora potenza da vendere

Sul fronte hardware, Honor 500 Pro monterà lo Snapdragon 8 Elite, chipset che fino a poche settimane fa rappresentava il top di gamma Qualcomm prima del debutto del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nonostante non sia l’ultimissima versione, l’8 Elite resta un chip estremamente performante, con architettura avanzata, GPU potenziata e un’efficienza energetica che, in abbinamento a una batteria di tale capacità, potrebbe garantire autonomia da record. Il modello base della serie, Honor 500, dovrebbe invece adottare il più recente Snapdragon 8s Gen 4, un SoC di fascia alta ma con un profilo energetico leggermente più contenuto.

Display e design: eleganza in stile Honor

Entrambi i modelli — secondo quanto trapelato — saranno dotati di display OLED da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Il design dovrebbe continuare il percorso estetico inaugurato con Honor 200, con linee sottili, bordi curvi e un retro pulito dominato da due grandi sensori fotografici disposti verticalmente. Le scocche saranno disponibili in diverse colorazioni pastello, in linea con la tendenza “minimal-premium” che Honor ha reso distintiva.