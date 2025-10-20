Gmail integra “Help me schedule”: l’AI di Gemini aiuta a organizzare appuntamenti e riunioni

Google continua a spingere sull’integrazione di Gemini, portando la sua intelligenza artificiale anche dentro Gmail. Dopo le funzioni che aiutano a scrivere o a cercare messaggi, arriva una novità più concreta e utile nel lavoro di ogni giorno: si chiama “Help me schedule”, in italiano Aiutami a pianificare.

Questa nuova funzione permette di organizzare appuntamenti e riunioni direttamente dalla casella di posta, senza dover passare a Google Calendar. Quando si scrive un’e-mail per proporre un incontro, nella barra degli strumenti compare un pulsante dedicato. Premendolo, Gemini analizza automaticamente gli impegni presenti nel calendario e mostra le fasce orarie libere in modo chiaro e immediato. È possibile modificarle o aprirle in Calendar tramite il comando “Visualizza in Calendar”, così da avere una panoramica più completa.

Il sistema è pensato per evitare sovrapposizioni e semplificare la comunicazione: una volta che il destinatario riceve la mail e sceglie uno degli orari proposti, Gmail crea automaticamente un invito su Google Calendar per entrambi. Tutto molto semplicemente e in maniera intuitiva.

Disponibilità e prime limitazioni per gli utenti: ecco il nuovo Gmail

Al momento la funzione è disponibile solo nella versione web di Gmail e può essere usata nelle conversazioni tra due persone, quindi non ancora per le riunioni di gruppo. È probabile che Google estenda presto questa possibilità, ma per ora si tratta di un primo passo verso una gestione più automatizzata del tempo.

“Help me schedule” è riservata agli abbonati a pagamento dei piani Gemini e Workspace, tra cui Google AI Pro e Ultra, AI Pro for Education, Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Starter e Plus, Frontline Plus, oltre a Gemini Business ed Enterprise.

Con questo aggiornamento, Gmail diventa uno strumento sempre più intelligente e capace di gestire in autonomia parte della produttività, riducendo i passaggi e lasciando più spazio alle attività davvero importanti.