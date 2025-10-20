Ad
ApplicazioniNews

Gmail integra “Help me schedule”: l’AI di Gemini aiuta a organizzare appuntamenti e riunioni

Gmail introduce “Help me schedule”, la nuova funzione di Gemini che pianifica riunioni analizzando il calendario e creando automaticamente inviti in Google Calendar

scritto da Felice Galluccio
Gmail integra “Help me schedule”: l’AI di Gemini aiuta a organizzare appuntamenti e riunioni

Google continua a spingere sull’integrazione di Gemini, portando la sua intelligenza artificiale anche dentro Gmail. Dopo le funzioni che aiutano a scrivere o a cercare messaggi, arriva una novità più concreta e utile nel lavoro di ogni giorno: si chiama “Help me schedule”, in italiano Aiutami a pianificare.

Questa nuova funzione permette di organizzare appuntamenti e riunioni direttamente dalla casella di posta, senza dover passare a Google Calendar. Quando si scrive un’e-mail per proporre un incontro, nella barra degli strumenti compare un pulsante dedicato. Premendolo, Gemini analizza automaticamente gli impegni presenti nel calendario e mostra le fasce orarie libere in modo chiaro e immediato. È possibile modificarle o aprirle in Calendar tramite il comando “Visualizza in Calendar”, così da avere una panoramica più completa.

Il sistema è pensato per evitare sovrapposizioni e semplificare la comunicazione: una volta che il destinatario riceve la mail e sceglie uno degli orari proposti, Gmail crea automaticamente un invito su Google Calendar per entrambi. Tutto molto semplicemente e in maniera intuitiva.

Disponibilità e prime limitazioni per gli utenti: ecco il nuovo Gmail

Al momento la funzione è disponibile solo nella versione web di Gmail e può essere usata nelle conversazioni tra due persone, quindi non ancora per le riunioni di gruppo. È probabile che Google estenda presto questa possibilità, ma per ora si tratta di un primo passo verso una gestione più automatizzata del tempo.

“Help me schedule” è riservata agli abbonati a pagamento dei piani Gemini e Workspace, tra cui Google AI Pro e Ultra, AI Pro for Education, Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Starter e Plus, Frontline Plus, oltre a Gemini Business ed Enterprise.

Con questo aggiornamento, Gmail diventa uno strumento sempre più intelligente e capace di gestire in autonomia parte della produttività, riducendo i passaggi e lasciando più spazio alle attività davvero importanti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!