DJI Neo 2 è ufficiale: ecco le caratteristiche del nuovo drone

Negli ultimi anni il mercato dei droni ha conosciuto un’evoluzione costante verso modelli sempre più leggeri, intelligenti e facili da usare. In tale scenario, DJI introduce Neo 2, un dispositivo che segna un nuovo passo nella miniaturizzazione tecnologica e nell’accessibilità delle riprese aeree. Con un peso di 151 grammi, diventa il drone più compatto e leggero mai realizzato dal produttore cinese, ma non per questo meno potente o versatile. L’obiettivo è offrire uno strumento capace di coniugare controllo intuitivo, sicurezza avanzata e qualità d’immagine professionale. Il sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli, abbinato a un design protetto da paraeliche integrali, permette anche ai principianti di affrontare il volo con maggiore tranquillità. Il nuovo sistema di visione combina una camera monoculare, sensori LiDAR frontali e un rilevamento a infrarossi verso il basso, in grado di individuare gli ostacoli in tempo reale. Oltre che mantenere un volo stabile anche in ambienti complessi.

Nuovo drone Neo 2: ecco le caratteristiche del dispositivo di DJI

La gestione del drone è pensata per essere immediata. Oltre al tradizionale radiocomando, Neo 2 può essere controllato con gesti delle mani, comandi vocali o tramite smartphone. Il decollo dal palmo e la funzione Ritorno al palmo semplificano ulteriormente le operazioni. Consentendo al drone di riconoscere la posizione dell’utente e atterrare automaticamente.

Le modalità di ripresa Dolly Zoom, QuickShot e MasterShot completano il pacchetto, offrendo effetti cinematografici preimpostati e montaggi automatici con musica. L’autonomia di volo arriva a 19 minuti, con una memoria interna da 49 GB che consente di salvare fino a 241 minuti di video 1080p/60fps o 105 minuti di filmato 4K/60fps. Il trasferimento dei dati avviene in modalità wireless, con velocità fino a 80 MB/s tramite Wi-Fi e app DJI Fly.

Sul fronte visivo, DJI ha puntato su un sensore CMOS da 1/2 pollice e 12 MP, con apertura f/2,2 e un processore d’immagine ad alte prestazioni. Lo stabilizzatore a due assi garantisce filmati fluidi, mentre la possibilità di registrare in 4K fino a 100 fps apre alla realizzazione di slow motion e video verticali in 2,7K. La funzione SelfieShot amplia la libertà creativa, passando automaticamente da inquadrature ravvicinate a riprese a figura intera. Mentre ActiveTrack migliora la capacità di seguire soggetti in movimento a velocità fino a 12 metri al secondo.

Disponibile in diverse configurazioni, a partire da 239 euro, Neo 2 di DJI può essere acquistato anche in versione Fly More Combo o Motion Fly More Combo. È inoltre compatibile con il piano di protezione DJI Care Refresh. Il quale copre danni accidentali e include fino a quattro sostituzioni in due anni. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale dell’azienda.