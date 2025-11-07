DJI Neo 2: gesture e nuove opzioni per evitare gli ostacoli

DJI ha deciso di rilanciare la propria proposta per il settore drone. Ciò sarà possibile con il nuovo Neo 2, un modello che unisce leggerezza, sicurezza e maggiore controllo in volo. Il dispositivo, presentato inizialmente in Cina, rinnova il concetto di drone tascabile. Ciò aggiungendo funzioni prima riservate a categorie più costose, in un formato che resta sotto la soglia dei 250 grammi. Nel dettaglio, il nuovo Neo 2 pesa 151 grammi, sedici in più rispetto al predecessore. Un incremento dovuto alla presenza di una batteria più capiente e di un sistema di evitamento ostacoli di nuova generazione. DJI ha scelto di privilegiare la sicurezza, integrando sensori LIDAR frontali e infrarossi inferiori in grado di rilevare e aggirare ostacoli durante il volo in avanti o lateralmente.

DJI Neo 2: ecco i dettagli sul nuovo drone

L’attenzione al comportamento in aria emerge anche nella gestione del vento. Il Neo 2 può mantenere un hovering stabile fino a 40 km/h. Superando la tendenza del primo modello a “driftare” con brezza leggera. La velocità di inseguimento sale a 12 m/s, segno che il piccolo drone è pensato per garantire riprese più dinamiche e fluide. Ciò senza sacrificare la semplicità di pilotaggio.

Un aspetto distintivo riguarda l’interazione diretta con l’utente. Le gesture permettono ora di spostare il drone o modificarne la distanza con il movimento delle mani. Mentre un display di stato sostituisce i LED informativi del modello precedente. Restano le funzioni di decollo e atterraggio dal palmo, insieme alla compatibilità con controller RC-N3, motion controller e Goggles N3.

Inoltre, il Neo 2 conserva il sensore da mezzo pollice, ma adotta un gimbal a due assi e un campo visivo più ampio. La registrazione video arriva fino a 4K 60 fps, con una modalità manuale che tocca i 100 fps. L’autonomia si estende a 19 minuti grazie alla batteria da 1.606 mAh. Mentre la memoria interna raddoppia e oltre, raggiungendo 49 GB. Con un prezzo di lancio di 1.499 yuan (circa 180 euro), il Neo 2 mira a restare competitivo nel segmento dei droni ultra-leggeri. Resta da capire quando e a quale prezzo sarà disponibile fuori dalla Cina.