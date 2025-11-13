Amazon annuncia in Italia i nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11

Amazon amplia la sua famiglia di dispositivi smart con l’arrivo in Italia dei nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11, due display intelligenti dal design completamente rinnovato e pensati per offrire un’esperienza più immersiva, reattiva e pronta per la prossima generazione di Alexa basata sull’intelligenza artificiale generativa.

Entrambi i modelli combinano estetica moderna e tecnologia avanzata, con un’attenzione particolare alla qualità audio e visiva. I nuovi display utilizzano una tecnologia touch in-cell e cristalli liquidi negativi, che garantiscono immagini nitide e vivide in qualsiasi condizione di luce. L’ampio angolo di visualizzazione consente di vedere chiaramente i contenuti da ogni punto della stanza, mentre l’area visibile dello schermo è stata ulteriormente ampliata per mostrare più informazioni e immagini in tempo reale.

Amazon Echo Show 8 e Echo Show 11 finalmente debuttano in Italia

L’audio rappresenta uno dei principali passi avanti della nuova generazione Echo Show. I dispositivi adottano un’architettura sonora completamente ridisegnata, con altoparlanti stereo frontali e un woofer dedicato, per un suono più profondo e bilanciato. I driver full-range diffondono l’audio frontalmente, creando un effetto spaziale che riempie l’ambiente in modo uniforme, rendendo i nuovi Echo Show i più potenti della gamma per qualità sonora.

Sotto la scocca, Echo Show 8 ed Echo Show 11 integrano il nuovo chip AZ3 Pro, progettato per gestire modelli linguistici e visivi basati su AI di ultima generazione. Il processore lavora in sinergia con la piattaforma Omnisense, che combina diversi sensori — tra cui una fotocamera da 13 megapixel, radar, ultrasuoni e segnali Wi-Fi — per offrire esperienze personalizzate e interazioni più naturali. Alexa diventa così più proattiva, capace di anticipare bisogni e adattarsi al contesto dell’utente.

A completare l’esperienza, Amazon propone anche un supporto regolabile dedicato, venduto separatamente a 39,99 €, che permette di orientare il display in base alle proprie esigenze.

I nuovi Echo Show 8 ed Echo Show 11 sono già disponibili su Amazon.it, rispettivamente al prezzo di 199,99 € e 239,99 €, portando nelle case italiane una nuova generazione di smart display pronti a unire design, prestazioni e intelligenza artificiale in un unico ecosistema connesso.