DJI è ormai sinonimo di droni per ogni livello d’esperienza, ma con il Neo 2 il brand cinese ha voluto spingersi verso un pubblico ancora più ampio: quello di chi non ha mai pilotato un drone prima, ma vuole iniziare senza paura di schiantarsi al primo volo. Dopo averlo provato per diversi giorni, posso dirlo con una certa sicurezza: il Neo 2 è esattamente questo. Leggerissimo, intuitivo e con modalità automatiche che permettono di ottenere riprese fluide e spettacolari anche senza saper usare uno stick. Non è perfetto – l’autonomia rimane il suo limite più evidente – ma è uno di quei prodotti che riescono a farti sentire “bravo” fin dal primo decollo.

https://youtu.be/OAiUYaTiqrs

Design e costruzione

Il DJI Neo 2 pesa appena 151 grammi, una manciata in più rispetto al primo Neo, ma resta ampiamente sotto la soglia dei 250 g. Significa che può volare legalmente nella maggior parte dei Paesi senza necessità di licenze o patentini, anche se le regole locali restano sempre da verificare. La compattezza è il suo punto di forza: entra in una borsa a tracolla, si apre in pochi secondi e ha un aspetto giocoso, ma curato. È chiaro che non stiamo parlando di un drone professionale, ma i materiali sono solidi e la sensazione generale è di prodotto ben ingegnerizzato.

La vera novità visiva è il piccolo display frontale, che indica in tempo reale la modalità attiva. È una trovata geniale: basta un colpo d’occhio per sapere se siamo in “Dronie”, “Circle”, “Rocket”, “Helix”, “Spotlight” o “Boomerang”, senza dover aprire l’app. Le modalità si cambiano premendo un semplice tasto laterale, e tutto il sistema è talmente intuitivo che ci si abitua in un attimo.

DJI ha anche aggiunto un set completo di protezioni: paraeliche integrati, sensori a infrarossi, LiDAR per il rilevamento degli ostacoli e telecamere posizionate sopra e sotto per garantire un volo stabile anche in ambienti chiusi. È pensato per imparare, e lo si percepisce: puoi sbagliare e lui, quasi sempre, si salva da solo.

Modalità di volo e controlli

Il Neo 2 è un concentrato di automazione. È uno dei pochi droni che puoi effettivamente controllare… con il palmo della mano. Se alzi la mano, lui la riconosce e si muove seguendo i tuoi gesti: su, giù, sinistra o destra. Con due mani lo puoi allontanare, e incrociandole lo richiami verso di te. È un’esperienza divertente, quasi cinematografica – un po’ come sentirsi un Jedi che controlla la Forza – e funziona sorprendentemente bene in buona luce. La risposta ai comandi è fluida e precisa, anche se, ovviamente, non parliamo di un controllo da FPV agonistico. È più un drone “social”, da portare in viaggio, per vlog, per catturare momenti spontanei. Tra le modalità automatiche spicca anche il Dolly Zoom, uno degli effetti più iconici del cinema: la camera zooma sul soggetto mentre lo sfondo si “stira” in profondità. Si attiva tramite app, ma il risultato è spettacolare.

Chi preferisce la guida classica può utilizzare il DJI RC-N3, incluso nei bundle superiori, o perfino il Motion Controller e i DJI Goggles N3, per un’esperienza FPV immersiva. Ma, anche senza accessori, il Neo 2 resta perfettamente godibile.

Fotocamera e qualità video

DJI ha aggiornato leggermente il comparto fotografico rispetto al primo modello. Il Neo 2 monta un sensore CMOS da 1/2” da 12 megapixel in grado di registrare video fino a 4K 60fps, con uno zoom digitale 2x e modalità verticale a 2.7K. Non c’è HDR, e la qualità non è ovviamente paragonabile a quella di uno stabilizzatore professionale come il Mini 4 Pro, ma per la fascia di prezzo la resa è più che buona: il dettaglio è superiore alla generazione precedente, la gestione dell’esposizione è coerente e i colori sono piacevolmente naturali.

Durante i test, l’immagine risulta stabile anche in presenza di vento leggero, segno che DJI ha lavorato bene sull’algoritmo di compensazione elettronica. In controluce o in situazioni a basso contrasto, il limite del sensore si fa sentire, ma resta comunque un ottimo strumento per iniziare a girare video convincenti.

Prestazioni e autonomia

Qui arriva la parte più delicata: la batteria. Il Neo 2 riesce a volare per circa 9 minuti reali prima che intervenga l’avviso di batteria scarica e il sistema Return-to-Home. Forzando un po’, si arriva intorno agli 11 minuti totali, ma è meglio non rischiare. È evidente che la leggerezza si paga con un’autonomia ridotta. Nonostante ciò, la gestione energetica è impeccabile: il drone comunica in modo chiaro lo stato della batteria, e la ricarica completa richiede poco più di mezz’ora. Per un utilizzo prolungato è consigliabile la Fly More Combo, che include batterie extra e il controller dedicato. È l’unico modo per trasformare un gadget da svago in un piccolo strumento da riprese continue. In volo, il Neo 2 è stabile e prevedibile. I sensori a infrarossi e la telecamera inferiore mantengono costante l’altitudine anche in ambienti interni, mentre il GPS garantisce un hovering pulito all’aperto. Nonostante le dimensioni, trasmette sempre una sensazione di controllo totale, perfetta per chi sta imparando.

Esperienza d’uso e sicurezza

Uno dei grandi meriti del Neo 2 è che mette a proprio agio chiunque lo usi. La semplicità con cui si accende, decolla e atterra è disarmante. Bastano pochi secondi per sentirsi in confidenza, e il rischio di incidenti è praticamente nullo se si rispettano le altezze e le distanze. I sensori lavorano in modo costante, e il sistema di protezione automatico interviene appena percepisce un ostacolo o un segnale GPS debole.

Inoltre, il Neo 2 può seguire l’utente durante attività come corsa, bici o sci, riconoscendo la figura umana e mantenendo una distanza costante. È un “follow me” semplificato, ma affidabile, perfetto per contenuti sportivi o vlog in movimento.

Prezzo e versioni disponibili

Il DJI Neo 2 parte da 269 euro nella versione base (solo drone). Per chi vuole un’esperienza più completa, il pacchetto Fly More Combo – con telecomando RC-N3 e batterie extra – si attesta intorno ai 459 euro, mentre la versione Motion Fly More Combo con visore FPV e Motion Controller sale fino a circa 679 euro. Consiglio senza esitazione il kit intermedio: offre la giusta combinazione di accessori, autonomia e libertà di ripresa senza complicazioni.

Conclusioni

Il DJI Neo 2 è uno di quei prodotti che centrano perfettamente il proprio scopo. Non punta a stupire i professionisti, ma a conquistare chi vuole iniziare a volare e filmare senza dover studiare manuali o spendere cifre folli. È intuitivo, ben costruito e soprattutto divertente: ogni decollo diventa un piccolo spettacolo. Certo, la batteria resta il suo limite principale, ma con un paio di ricambi è facile dimenticarsene. È, in sintesi, il drone ideale per chi vuole imparare e divertirsi, con quella tipica sicurezza che solo DJI sa trasmettere: il piacere di volare senza pensieri. Lo trovi su Amazon o su AliExpress.