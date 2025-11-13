1Mobile, con la promozione World Plus 5G puoi chiamare i tuoi contatti all’estero

1Mobile è un operatore telefonico virtuale, conosciuto principalmente per le sue tariffe Limited Edition. Ma ciò che è probabilmente non tutti sanno, e che si tratta di un operatore che presenta anche delle promozioni disponibili per chiamare all’estero.

L’operatore si appoggia sulla rete del gruppo Vodafone Italia, quindi è garantita la qualità della navigazione, che è unita anche ai prezzi davvero contenuti delle tariffe. I piani tariffari sono tanti, ma non solo, perché 1Mobile offre anche ai propri clienti servizi extra e iniziative da non perdere, come la promozione Porta un amico, che permette di ottenere dei vantaggi convincendo degli amici a sottoscrivere una tariffa con l’operatore.

1Mobile, con World Plus 5G chiami all’estero

La promozione telefonica di 1Mobile che permette di chiamare verso tanti paesi internazionali, si chiama World Plus 5G. Questa tariffa permette agli utenti di avere a disposizione 130 giga di Internet con tecnologia 5G full Speed, il che significa con 2Gbps in Download. Oltre alla navigazione, si hanno a disposizione minuti illimitati verso i numeri nazionali, 20 giga di Internet in 5G in omaggio a partire dal terzo rinnovo, e 320 minuti internazionali.

I paesi in cui è possibile chiamare grazie a questa tariffa sono i seguenti: Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Stati Uniti.

La promozione ha un costo di soli 9,99 € al mese. Mentre il costo di attivazione dell’offerta è di soli 5 euro per tutti i nuovi numeri, mentre risulta essere gratuita in portabilità da qualsiasi operatore telefonico si provenga.

Ovviamente i minuti internazionali disponibili dalla promozione, sono validi esclusivamente per le chiamate effettuate dall’Italia verso i paesi che sono stati elencati. Tutti i paesi non presenti nella lista non sono compresi.