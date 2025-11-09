Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile è una promozione da non perdere

1Mobile si distingue nel panorama delle tariffe mobile italiane, grazie alle sue promozioni esclusive. Le caratteristiche principali dei piani tariffari dell’operatore telefonico virtuale, sono rappresentate da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS verso tutti i numeri nazionali e tanti giga che utilizzano la rete del gruppo Vodafone, che garantisce anche la tecnologia 5G.

Tra le Promozioni di 1Mobile più apprezzate degli utenti, spicca senza ombra di dubbio la super promo Speed 5G 200 Limited Edition.

Cosa offre la promo esclusiva di 1Mobile?

La promozione telefonica Speed 5G 200 Limited Edition di 1Mobile promette di essere una tariffa davvero unica ed esclusiva. Il piano tariffario prevede la presenza di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 giga di Internet contento con tecnologia 5G. La parte più folle di questa promozione è sicuramente il prezzo, di soli 5 euro per il primo mese, e di 7,99 euro dal secondo mese in poi. Inoltre l’attivazione è gratuita per chi effettua portabilità da un altro operatore.

I vantaggi di sottoscrivere l’offerta con 1Mobile sono diversi. Innanzitutto, il rapporto qualità prezzo è davvero molto favorevole, poiché attualmente è molto difficile trovare un operatore che metta a disposizione tutti quei giga a un prezzo così basso.

Un’altra promozione simile, ma che mette a disposizione meno giga per navigare, è la tariffa Speed 5G 150 Limited Edition. La promo è davvero simile a quella precedente, ma in questo caso a disposizione degli utenti sono presenti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa.

Anche in questo caso l’attivazione è gratuita in portabilità, mentre il costo della promozione telefonica e di soli 5 euro per il primo mese, mentre a partire dal secondo mese il costo aumenterà a 6,99 euro al mese per sempre.