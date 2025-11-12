ZTE Blade V80 Vita, svelato il suo possibile design

Il produttore tech ZTE si appresta ad annunciare sul mercato il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo ZTE Blade V80 Vita. Di quest’ultimo sono da poco emersi dettagli di rilievo. In queste ultime ore, infatti, il noto leaker del settore Evan Blass ha pubblicato una nuova immagine renders, che ci ha così confermato il suo design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ZTE Blade V80 Vita, il noto leaker Evan Blass rivela il suo possibile design

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Evan Blass ha da poco pubblicato un’immagine renders con cui ha rivelato il possibile design del prossimo smartphone di punta del produttore tech ZTE. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo ZTE Blade V80 Vita. Quest’ultimo sarà uno smartphone con notevoli caratteristiche.

Per quanto riguarda il suo design, dalle immagini appena pubblicate da Evan Blass risalta subito alla vista l’ispirazione all’ultimo smartphone top di gamma del colosso americano Apple, ovvero iPhone 17 Pro. Sul retro spicca infatti la presenza di un modulo fotografico dal look pressoché identico a quello del rivale di casa Apple. Una caratteristica differente sarà però la colorazione della backcover. Dall’immagine è infatti visibile la colorazione azzurra.

Per quanto riguarda la parte frontale, invece, sembra che il produttore tech ZTE non abbia voluto stravolgere più di tanto. Sul fronte ci sarà infatti un display dai bordi piatti. In alto al centro troverà poi posto una fotocamera anteriore per i selfie in un piccolo foro centrale. Sul frame laterale troveranno poi posto diversi tasti, di cui uno di colore rosso. Sul frame inferiore ci saranno invece il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, la porta USB di tipo C e lo speaker di sistema.

Per il momento abbiamo quindi avuto modo di scoprire il design di ZTE Blade V80 Vita. Attendiamo informazioni riguardanti le sue specifiche.