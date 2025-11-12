WhatsApp semplifica la gestione dei file con il nuovo Media Hub

WhatsApp sta testando un’importante novità dedicata alla gestione dei file multimediali, pensata per rendere l’esperienza d’uso più fluida e ordinata, soprattutto su macOS e WhatsApp Web. La nuova funzione, in fase di prova per un numero ristretto di utenti, introduce un Media Hub, una sezione in cui è possibile visualizzare tutti i media recenti condivisi nelle chat: foto, video, GIF, documenti e link, senza dover cercare manualmente nelle singole conversazioni.

L’obiettivo è semplificare una delle operazioni più frequenti ma anche più laboriose dell’app, ovvero ritrovare un file di cui si ricorda il contenuto, ma non il mittente. Il nuovo Media Hub di WhatsApp risolve il problema offrendo una finestra unica di tutti i contenuti recenti, una sorta di “bacheca” accessibile da un pulsante dedicato nella barra laterale dell’interfaccia desktop.

WhatsApp punta su praticità e controllo della memoria

La funzione, segnalata dai colleghi di WABetaInfo, è attualmente in test su macOS e tramite browser, ma tutto lascia pensare che in futuro possa arrivare anche sulle versioni mobili. Per ora, il sistema mostra solo i file recenti, mentre per quelli più vecchi resta necessario cercare nelle raccolte di ogni singola chat. WhatsApp però permette di filtrare i risultati in base al mittente o alle parole chiave presenti nella didascalia, rendendo la ricerca più precisa e veloce.

Oltre a essere un utile strumento di organizzazione, il nuovo Media Hub di WhatsApp introduce anche una gestione più efficiente dello spazio e delle operazioni sui file. Gli utenti possono selezionare più elementi contemporaneamente, per eliminarli, inoltrarli o aggiungerli ai preferiti in un solo passaggio. È anche possibile ordinare i contenuti per data o dimensione, una funzione particolarmente pratica per individuare i file che occupano più spazio e decidere se conservarli o rimuoverli.

La piattaforma sembra dunque orientarsi verso una maggiore attenzione alla produttività e alla pulizia del sistema, un passo che va incontro sia agli utenti business sia a chi utilizza WhatsApp come principale strumento di comunicazione quotidiana. Non è ancora chiaro quando il Media Hub sarà disponibile per tutti, ma la fase di test attuale fa pensare a un rilascio imminente, probabilmente già nei prossimi mesi.