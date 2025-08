WhatsApp e l’AI che ascolta: arriva la chat vocale in tempo reale

L’assistente Meta AI integrato in WhatsApp compie un ulteriore passo avanti: ora è in grado di parlare con l’utente tramite voce. La novità è in fase di distribuzione per chi partecipa al programma beta su iOS, dopo una prima sperimentazione già avviata su Android. L’idea è offrire una conversazione naturale, come fosse una vera telefonata con un assistente digitale.

Come funziona la nuova modalità vocale

La chat vocale si attiva tramite una nuova icona a forma di onda sonora, visibile nella schermata delle chat o, in alcuni casi, nella sezione chiamate. Basta toccarla per avviare la conversazione con l’AI, che resta attiva anche in background mentre si utilizzano altre app.

Questo comportamento, per quanto comodo, solleva diverse perplessità, soprattutto sul piano della privacy. Quando attiva, l’AI è tecnicamente in grado di ascoltare in qualsiasi momento, ben oltre i limiti di WhatsApp, con il rischio di catturare informazioni non destinate all’assistente.

iOS e quel puntino arancione che salva la trasparenza

Apple, da parte sua, offre un avviso visivo costante: ogni volta che un’app accede al microfono, sullo schermo compare un pallino arancione nell’angolo in alto a destra. Questo vale anche per la chat vocale con l’AI di Meta. Anche se il microfono viene silenziato manualmente, l’indicatore resta attivo, segnalando che la sessione è ancora in corso.

Una forma di trasparenza obbligata che gli utenti possono sfruttare per monitorare l’uso effettivo del microfono, rendendo più consapevole l’interazione con l’intelligenza artificiale.

Un’evoluzione che richiede attenzione

Con questa mossa, Meta cerca di competere con altri chatbot che da tempo offrono funzioni vocali, puntando a un’integrazione più naturale nell’uso quotidiano. Resta però fondamentale un approccio attento: la semplicità d’uso non deve far dimenticare i rischi legati alla condivisione involontaria di dati sensibili.

Per ora la funzionalità è limitata agli utenti iOS con la beta attiva su TestFlight, ma verrà estesa progressivamente nel corso delle prossime settimane.