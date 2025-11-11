WhatsApp introduce la sezione richieste: più controllo sui messaggi da sconosciuti

WhatsApp continua a lavorare su strumenti dedicati alla privacy e alla gestione dei contatti, e una delle prossime novità riguarderà la sezione dedicata alle richieste di messaggi. La funzione è stata individuata nella versione 2.25.33.11 beta per Android e si collegherà al nuovo sistema di ricerca tramite username, previsto per il 2026. Con questa novità, gli utenti potranno ricevere messaggi anche da chi non conoscono, ma con un controllo più chiaro e sicuro sulla gestione delle conversazioni in ingresso.

La nuova impostazione comparirà nelle opzioni di privacy sotto la voce “Who can message me” (chi può contattarmi), offrendo due livelli di filtro:

Everyone (tutti) : il comportamento resterà quello attuale, con tutti i messaggi — anche da numeri sconosciuti — che compariranno direttamente nella lista delle chat;

My Contacts (i miei contatti): i messaggi da numeri non salvati non appariranno più nell’elenco principale, ma confluiranno in una nuova sezione chiamata “Richieste”.

Come funziona la nuova sezione “Richieste”

La sezione richieste sarà il punto in cui verranno raccolti i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti, permettendo di decidere come gestirli. Da qui si potrà rispondere, eliminare la conversazione, bloccare il numero oppure segnalarlo come spam o indesiderato.

Nel momento in cui si sceglie di rispondere, la chat verrà spostata automaticamente nell’elenco principale delle conversazioni, diventando a tutti gli effetti una chat attiva. È importante notare che la funzione non sarà retroattiva: i messaggi già ricevuti da contatti non salvati prima dell’attivazione resteranno visibili nella lista delle chat tradizionali e non verranno trasferiti nella nuova sezione.

Più sicurezza e meno spam

Questa modifica mira a ridurre la quantità di messaggi indesiderati o potenzialmente pericolosi, un problema crescente con l’aumento degli account che utilizzano WhatsApp anche in ambito professionale. Separando le conversazioni provenienti da numeri sconosciuti, l’app offrirà un’esperienza più pulita e una gestione più trasparente dei contatti.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e, al momento, non è noto quando verrà rilasciata nella versione stabile. Tuttavia, le indicazioni emerse dalla beta lasciano intendere che l’implementazione sarà completata nel corso del 2026, insieme al debutto ufficiale del sistema di ricerca tramite username.