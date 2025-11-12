Monopattino elettrico a prezzo da saldo oggi su AliExpress

I monopattini elettrici sono entrati prepotentemente nelle nostre vite e nella quotidianità delle città, per questo motivo al giorno d’oggi si possono trovare tanti modelli e offerte molto interessanti con i quali risparmiare decisamente rispetto al listino originario. Su AliExpress è stata attivata una promozione davvero più unica che rara, che riduce di moltissimo la spesa finale da sostenere.

Il prodotto attualmente in promozione è un monopattino elettrico con potenza di 800W, realizzato da Sunnigoo, azienda leader nel settore, pronto a integrare una batteria da 48v e 15Ah, con una autonomia che in media si aggira tra 45 e 55km. La velocità massima che l’utente può raggiungere in fase di utilizzo è di 45-50km/h, sfruttando i comodi pneumatici tubeless da 10 pollici. Questi numeri, soprattutto di autonomia e velocità, sono aleatori e variabili, in relazione a numerosi fattori: come ad esempio il peso dell’utilizzatore, o semplicemente il fondo su cui vengono utilizzati.

Una caratteristica che distingue il prodotto da altri, è chiaramente rappresentata dalla presenza di una comoda sella su cui sedersi duante l’utilizzo, di conseguenza l’utente non sarà costretto a stare in piedi (cosa che succede su tutti gli altri monopattini elettrici), ma potrà eventualmente decidere di sedersi, regolando di conseguenza anche l’altezza della seduta (manualmente).

Monopattino elettrico a basso prezzo, ecco quanto costa su Aliexpress

Il monopattino elettrico di cui vi stiamo parlando può essere acquistato su AliExpress direttamente al seguente link, con una spesa finale da sostenere pari a soli 288,12 euro. Il suo valore di listino è di 980,09 euro, quindi uno sconto automatico anche di quasi 700 euro che può fare nettamente la differenza nel risparmio di una persona.

Se interessati all’acquisto, segnaliamo che la spedizione viene effettuata dalla Polonia, con consegna entro 7 giorni (non lavorativi) dall’ordine. E’ possibile, eventualmente, effettuare il reso entro 15 giorni dalla consegna a domicilio.